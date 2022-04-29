عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220429/مجلة-تكشف-خطر-صواريخ-كاليبر-الروسية-المحدثة-على-الناتو-1061722582.html
مجلة تكشف خطر صواريخ "كاليبر" الروسية المحدثة على "الناتو"
مجلة تكشف خطر صواريخ "كاليبر" الروسية المحدثة على "الناتو"
كشفت مجلة عسكرية أمريكية أن صاروخ "كاليبر" الروسي الذي يتم تحديثه سيشكل تهديدا لحلف شمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T05:12+0000
2022-04-29T05:12+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103028/36/1030283621_0:144:3073:1872_1920x0_80_0_0_51b1dfc3bc492a03f2797c1e7d5fd327.jpg
وذكرت مجلة "The National Interest" أن الصواريخ التكتيكية تستخدم رابط بيانات ثنائي الاتجاه لتبادل البيانات المستهدفة وتعديل المسار في الرحلة حسب الحاجة. وبحسب المعلومات، فإن الصاروخ الروسي يتمتع بنظام موجه وميزة تحديد المواقع عبر نظام (GPS) بقدرة متقدمة على رسم الخرائط والملاحة، بالإضافة إلى قدرته على الطيران بالقرب من الأهداف المحتملة قبل ضربها.وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن "الروس لم يكشفوا عن التفاصيل، لكن من المعقول افتراض أن العيار سيشكل تهديدًا للناتو لسنوات عديدة مقبلة". مضيفة أن الصواريخ الجديدة ستضم أعيرة وأنواع صواريخ جديدة في نفس الوقت بحيث يمكن استخدامها كأسلحة مضادة للسفن "ZM-54K / ZM-54T" برأس حربي اختراق شديد الانفجار و"ZM-14K / ZM-14T" للضربات ضد الأهداف الأرضية (مجهزة أيضًا بمواد شديدة الانفجار للرؤوس الحربية)، حيث أن جميع الأنواع موحدة الحجم وتتناسب مع مجمعات السفن والغواصات".وتجمع سلسلة "كاليبر" بين عدة أنواع من الصواريخ في وقت واحد: المضادة للسفن "3إم-54كي/3إم-54تي" برأس حربي، اختراق شديد الانفجار و"3إم-14كي/3إم-14تي" للضربات ضد الأهداف الأرضية ومجهزة أيضًا برؤوس حربية شديدة الانفجار. جميع الطرازات موحدة الحجم وتتناسب مع أنظمة الإطلاق المتنوعة القائمة على السفن. يوجد نوع للغواصات "كاليبر-بي إل" يتم تحميله في أنبوب طوربيدات 533 ملم.يستخدم الأسطول الروسي "كاليبر" بنشاط لتنفيذ ضربات عالية الدقة ضد أهداف عسكرية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103028/36/1030283621_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f2969013f6643077c8cc77e97477426f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

مجلة تكشف خطر صواريخ "كاليبر" الروسية المحدثة على "الناتو"

05:12 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Denis Abramov / الذهاب إلى بنك الصورسفينة روسية تطلق صاروخ "كاليبر"
سفينة روسية تطلق صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Denis Abramov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت مجلة عسكرية أمريكية أن صاروخ "كاليبر" الروسي الذي يتم تحديثه سيشكل تهديدا لحلف شمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة.
وذكرت مجلة "The National Interest" أن الصواريخ التكتيكية تستخدم رابط بيانات ثنائي الاتجاه لتبادل البيانات المستهدفة وتعديل المسار في الرحلة حسب الحاجة.
وبحسب المعلومات، فإن الصاروخ الروسي يتمتع بنظام موجه وميزة تحديد المواقع عبر نظام (GPS) بقدرة متقدمة على رسم الخرائط والملاحة، بالإضافة إلى قدرته على الطيران بالقرب من الأهداف المحتملة قبل ضربها.
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن "الروس لم يكشفوا عن التفاصيل، لكن من المعقول افتراض أن العيار سيشكل تهديدًا للناتو لسنوات عديدة مقبلة". مضيفة أن الصواريخ الجديدة ستضم أعيرة وأنواع صواريخ جديدة في نفس الوقت بحيث يمكن استخدامها كأسلحة مضادة للسفن "ZM-54K / ZM-54T" برأس حربي اختراق شديد الانفجار و"ZM-14K / ZM-14T" للضربات ضد الأهداف الأرضية (مجهزة أيضًا بمواد شديدة الانفجار للرؤوس الحربية)، حيث أن جميع الأنواع موحدة الحجم وتتناسب مع مجمعات السفن والغواصات".
وتجمع سلسلة "كاليبر" بين عدة أنواع من الصواريخ في وقت واحد: المضادة للسفن "3إم-54كي/3إم-54تي" برأس حربي، اختراق شديد الانفجار و"3إم-14كي/3إم-14تي" للضربات ضد الأهداف الأرضية ومجهزة أيضًا برؤوس حربية شديدة الانفجار. جميع الطرازات موحدة الحجم وتتناسب مع أنظمة الإطلاق المتنوعة القائمة على السفن. يوجد نوع للغواصات "كاليبر-بي إل" يتم تحميله في أنبوب طوربيدات 533 ملم.
يستخدم الأسطول الروسي "كاليبر" بنشاط لتنفيذ ضربات عالية الدقة ضد أهداف عسكرية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала