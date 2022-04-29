https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-10-أشخاص-وإصابة-15-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مسجد-في-العاصمة-الأفغانية-كابول-1061738028.html

مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

قال مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا هز مسجدا سنيا في العاصمة الأفغانية، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 10 أشخاص. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T13:42+0000

2022-04-29T13:42+0000

2022-04-29T13:42+0000

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وأوضح نائب المتحدث باسم الوزارة بسم الله حبيب لوكالة "فرانس برس"، أن "الانفجار وقع بعد ساعتين من صلاة الجمعة، حيث كان المصلون يؤدون طقوسهم".وأضاف أن 15 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار.وكان انفجار استهدف مسجدًا في مدينة مزار شريف، الأسبوع الماضي، قد أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم.وجاء تفجير المسجد في مزار شريف بعد نحو يومين من وقوع تفجيرات استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى مقتل أكثر من 20 طالبًا، وإصابة نحو 40 آخرين.ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان [منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة، منتصف آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات على مساجد وأماكن حيوية أخرى.ووقع الهجوم الأعنف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم "داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر داعش؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/مقتل-9-أشخاص-وإصابة-13-آخرين-في-انفجارين-بمدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061717961.html

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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن