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https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-12-امرأة-بسبب-انهيار-أرضي-في-منجم-ذهب-بإندونيسيا-1061722191.html
مقتل 12 امرأة بسبب انهيار أرضي في منجم ذهب بإندونيسيا
مقتل 12 امرأة بسبب انهيار أرضي في منجم ذهب بإندونيسيا
قالت الشرطة الإندونيسية، يوم الخميس، إن اثنتي عشرة امرأة تعملن في منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية لقين حتفهن عندما انهار جرف وأثار... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T04:58+0000
2022-04-29T05:01+0000
إندونيسا
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وقال قائد الشرطة المحلية، مارلون راجاغوكوك، لوكالة "فرانس برس" في وقت متأخر من يوم الخميس: "انهار الجرف حول المنجم ودفن النساء الاثنتي عشرة، مما أسفر عن مقتلهن جميعا"، مضيفا أن الضحايا لم يكن من عمال المناجم المحترفين.وبعد ظهر أمس الخميس، انهار جرف في منطقة ماندالينج ناتال في شمال سومطرة ما أسفر عن مصرع العاملات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عاما، واللاتي من يحفرن بحثا عن الذهب في منجم غير قانوني مهجور.وتمكنت امرأتان أخريان عملتا إلى جانبهن من النجاة من الكارثة وركضتا إلى القرية للإبلاغ عن الحادث إلى السلطات.واستغرق رجال الإنقاذ ساعات لإجلاء جثث الضحايا حيث كانوا في حفرة بعمق مترين، وكانت مليئة بالطين.وتعد المناجم غير المرخصة شائعة في جميع أنحاء إندونيسيا الغنية بالمعادن، حيث تجذب المواقع المهجورة السكان المحليين الذين يتوقون إلى بقايا خام الذهب دون استخدام معدات السلامة المناسبة.كما ينتشر تعدين الذهب غير القانوني في ماندالينج ناتال، على بعد حوالي 300 كم (186 ميلا) جنوب عاصمة مقاطعة ميدان، وتتكرر حوادث التعدين في جميع أنحاء الأرخبيل بسبب الانهيارات الأرضية، خاصة خلال أشهر الصيف الموسمية.والعام الماضي، توفي ستة من عمال المناجم عندما انهار منجم ذهب غير قانوني في باريجي موتونغ في جزيرة سولاويزي.وفي عام 2020، قتل 11 من عمال المناجم في سومطرة في انهيار أرضي تسببت فيه الأمطار الغزيرة.
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إندونيسا

مقتل 12 امرأة بسبب انهيار أرضي في منجم ذهب بإندونيسيا

04:58 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 29.04.2022)
© AFP 2022 / Juan Barretoتعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020
تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Juan Barreto
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قالت الشرطة الإندونيسية، يوم الخميس، إن اثنتي عشرة امرأة تعملن في منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية لقين حتفهن عندما انهار جرف وأثار انهيارا أرضيا.
وقال قائد الشرطة المحلية، مارلون راجاغوكوك، لوكالة "فرانس برس" في وقت متأخر من يوم الخميس: "انهار الجرف حول المنجم ودفن النساء الاثنتي عشرة، مما أسفر عن مقتلهن جميعا"، مضيفا أن الضحايا لم يكن من عمال المناجم المحترفين.
وبعد ظهر أمس الخميس، انهار جرف في منطقة ماندالينج ناتال في شمال سومطرة ما أسفر عن مصرع العاملات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عاما، واللاتي من يحفرن بحثا عن الذهب في منجم غير قانوني مهجور.
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وتمكنت امرأتان أخريان عملتا إلى جانبهن من النجاة من الكارثة وركضتا إلى القرية للإبلاغ عن الحادث إلى السلطات.
واستغرق رجال الإنقاذ ساعات لإجلاء جثث الضحايا حيث كانوا في حفرة بعمق مترين، وكانت مليئة بالطين.
وتعد المناجم غير المرخصة شائعة في جميع أنحاء إندونيسيا الغنية بالمعادن، حيث تجذب المواقع المهجورة السكان المحليين الذين يتوقون إلى بقايا خام الذهب دون استخدام معدات السلامة المناسبة.
كما ينتشر تعدين الذهب غير القانوني في ماندالينج ناتال، على بعد حوالي 300 كم (186 ميلا) جنوب عاصمة مقاطعة ميدان، وتتكرر حوادث التعدين في جميع أنحاء الأرخبيل بسبب الانهيارات الأرضية، خاصة خلال أشهر الصيف الموسمية.
والعام الماضي، توفي ستة من عمال المناجم عندما انهار منجم ذهب غير قانوني في باريجي موتونغ في جزيرة سولاويزي.
وفي عام 2020، قتل 11 من عمال المناجم في سومطرة في انهيار أرضي تسببت فيه الأمطار الغزيرة.
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