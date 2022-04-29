https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-12-امرأة-بسبب-انهيار-أرضي-في-منجم-ذهب-بإندونيسيا-1061722191.html

مقتل 12 امرأة بسبب انهيار أرضي في منجم ذهب بإندونيسيا

مقتل 12 امرأة بسبب انهيار أرضي في منجم ذهب بإندونيسيا

قالت الشرطة الإندونيسية، يوم الخميس، إن اثنتي عشرة امرأة تعملن في منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية لقين حتفهن عندما انهار جرف وأثار... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T04:58+0000

2022-04-29T04:58+0000

2022-04-29T05:01+0000

إندونيسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1046418024_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3abdd0f845126e0824212462d0ae0e4.jpg

وقال قائد الشرطة المحلية، مارلون راجاغوكوك، لوكالة "فرانس برس" في وقت متأخر من يوم الخميس: "انهار الجرف حول المنجم ودفن النساء الاثنتي عشرة، مما أسفر عن مقتلهن جميعا"، مضيفا أن الضحايا لم يكن من عمال المناجم المحترفين.وبعد ظهر أمس الخميس، انهار جرف في منطقة ماندالينج ناتال في شمال سومطرة ما أسفر عن مصرع العاملات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عاما، واللاتي من يحفرن بحثا عن الذهب في منجم غير قانوني مهجور.وتمكنت امرأتان أخريان عملتا إلى جانبهن من النجاة من الكارثة وركضتا إلى القرية للإبلاغ عن الحادث إلى السلطات.واستغرق رجال الإنقاذ ساعات لإجلاء جثث الضحايا حيث كانوا في حفرة بعمق مترين، وكانت مليئة بالطين.وتعد المناجم غير المرخصة شائعة في جميع أنحاء إندونيسيا الغنية بالمعادن، حيث تجذب المواقع المهجورة السكان المحليين الذين يتوقون إلى بقايا خام الذهب دون استخدام معدات السلامة المناسبة.كما ينتشر تعدين الذهب غير القانوني في ماندالينج ناتال، على بعد حوالي 300 كم (186 ميلا) جنوب عاصمة مقاطعة ميدان، وتتكرر حوادث التعدين في جميع أنحاء الأرخبيل بسبب الانهيارات الأرضية، خاصة خلال أشهر الصيف الموسمية.والعام الماضي، توفي ستة من عمال المناجم عندما انهار منجم ذهب غير قانوني في باريجي موتونغ في جزيرة سولاويزي.وفي عام 2020، قتل 11 من عمال المناجم في سومطرة في انهيار أرضي تسببت فيه الأمطار الغزيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/مصرع-8-عمال-وإصابة-20-جراء-انهيار-منجم-في-صربيا-1060719384.html

إندونيسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إندونيسا