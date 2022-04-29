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https://arabic.sputniknews.com/20220429/مهمة-تمتد-لـ6-أشهر-محمد-بن-راشد-يعلن-عن-ثاني-رحلات-الإمارات-الفضائية-1061737909.html
مهمة تمتد لـ6 أشهر... محمد بن راشد يعلن عن ثاني رحلات الإمارات الفضائية
مهمة تمتد لـ6 أشهر... محمد بن راشد يعلن عن ثاني رحلات الإمارات الفضائية
أعلنت الإمارات أنها تعتزم إرسال رائد فضاء إلى المحطة الدولية في مهمة تمتد 6 أشهر، في ثاني الرحلات البشرية الفضائية لها. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:42+0000
2022-04-29T13:42+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وكتب رئيس حكومة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر "محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال (...) رائد فضاء (...) لمهمة طويلة تمتد 180 يوما لمحطة الفضاء الدولية".ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال، ففي فبراير/شباط 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة الى الفضاء، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا في صاروخ "سويوز" من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.وأعلنت الإمارات في سبتمبر 2020 أنها ستقوم بإرسال مستكشف قمري إماراتي الصنع إلى القمر بحلول 2024.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الإمارات-تعلن-عن-أول-مسابقة-طلابية-لاستكشاف-القمر-1058509587.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مهمة تمتد لـ6 أشهر... محمد بن راشد يعلن عن ثاني رحلات الإمارات الفضائية

13:42 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلنت الإمارات أنها تعتزم إرسال رائد فضاء إلى المحطة الدولية في مهمة تمتد 6 أشهر، في ثاني الرحلات البشرية الفضائية لها.
وكتب رئيس حكومة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر "محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال (...) رائد فضاء (...) لمهمة طويلة تمتد 180 يوما لمحطة الفضاء الدولية".

وبحسب صحيفة "ذي ناشونال" الإماراتية، فإن رائد الفضاء الإماراتي سيكون جزءا من فريق، من المقرر أن ينطلق على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس أكس" في النصف الأول من عام 2023 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال، ففي فبراير/شباط 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
صعود الأمريكان على القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
الإمارات تعلن عن أول مسابقة طلابية لاستكشاف القمر
13 فبراير, 15:50 GMT
وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة الى الفضاء، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا في صاروخ "سويوز" من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.
وأعلنت الإمارات في سبتمبر 2020 أنها ستقوم بإرسال مستكشف قمري إماراتي الصنع إلى القمر بحلول 2024.
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