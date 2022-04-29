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https://arabic.sputniknews.com/20220429/موانئ-أبوظبي-تتعاقد-مع-ائتلاف-شركات-أردنية-لتطوير-مشروع-مرسى-زايد-في-العقبة-1061726441.html
"موانئ أبوظبي" تتعاقد مع ائتلاف شركات أردنية لتطوير مشروع مرسى زايد في العقبة
"موانئ أبوظبي" تتعاقد مع ائتلاف شركات أردنية لتطوير مشروع مرسى زايد في العقبة
تعاقدت مجموعة "موانئ أبوظبي" مع ائتلاف من شركات أردنية يضم شركة "دار العمران" ومجموعة "ميسم" بهدف تطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى "زايد" في مدينة العقبة... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T08:25+0000
2022-04-29T08:25+0000
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وسيقوم ائتلاف الشركات الأردنية الهندسية بتطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى زايد الذي يمتد على مساحة 3.2 مليون متر مربع ويضم مناطق سكنية، ومتاجر تجزئة، ومرافق للمأكولات والمشروبات، ومساحات مخصصة للأنشطة التجارية والمكاتب، وفندق، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي لعدد من الاتفاقيات مع شركة تطوير العقبة في عام 2021 بهدف تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في العقبة بما يعزز مكانة المدينة كمركز سياحي وتجاري إقليمي رئيسي في المنطقة. وأكد عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي حرص المجموعة على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات المحلية الأمر الذي تجسد بوضوح من خلال تعاقدها مع ائتلاف يضم شركات أردنية رائدة هي دار العمران ومجموعة ميسم، للعمل في مشروع مرسى زايد. وأشار الهاملي إلى أن هذه الشركات: "تتمتع بخبرات ومعارف محلية واسعة ومعمقة في السوق الأردنية، إلى جانب مشاركتها لرؤيتنا بأهمية تنفيذ مشاريع طموحة تساعد في تعزيز مكانة العقبة كمركز سياحي وتجاري رئيسي في المنطقة"، وأضاف: "يدعم مشروع مرسى زايد وغيره من المشاريع الاستراتيجية الأخرى في العقبة الجهود الأوسع للقيادة الرشيدة في أبوظبي والمملكة الأردنية الهاشمية والرامية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والسياحة مع دول المنطقة، وتطوير بنى تحتية عالمية المستوى تساعد في توفير المزيد من المنشآت والمرافق البحرية والبرية والجوية للمسافرين والشركات".ويشمل مشروع مرسى زايد، كجزء من المجموعة الأوسع للاتفاقيات الموقعة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة، على خطط لتطوير محطة سفن سياحية حديثة في العقبة، وسيسهم في زيادة عدد زوار المدينة بفضل تطوير مطار الملك حسين الدولي، كما سيجاور المشروع ميناء حديث متعددة الأغراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/موانئ-أبوظبي-توقع-اتفاقيات-متعددة-الأغراض-مع-شركات-مصرية-1060649740.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"موانئ أبوظبي" تتعاقد مع ائتلاف شركات أردنية لتطوير مشروع مرسى زايد في العقبة

08:25 GMT 29.04.2022
© Fotolia / Sophie Jamesأبوظبي
أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Fotolia / Sophie James
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تعاقدت مجموعة "موانئ أبوظبي" مع ائتلاف من شركات أردنية يضم شركة "دار العمران" ومجموعة "ميسم" بهدف تطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى "زايد" في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وسيقوم ائتلاف الشركات الأردنية الهندسية بتطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى زايد الذي يمتد على مساحة 3.2 مليون متر مربع ويضم مناطق سكنية، ومتاجر تجزئة، ومرافق للمأكولات والمشروبات، ومساحات مخصصة للأنشطة التجارية والمكاتب، وفندق، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي لعدد من الاتفاقيات مع شركة تطوير العقبة في عام 2021 بهدف تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في العقبة بما يعزز مكانة المدينة كمركز سياحي وتجاري إقليمي رئيسي في المنطقة.

وأكد عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي حرص المجموعة على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات المحلية الأمر الذي تجسد بوضوح من خلال تعاقدها مع ائتلاف يضم شركات أردنية رائدة هي دار العمران ومجموعة ميسم، للعمل في مشروع مرسى زايد.
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موانئ أبوظبي توقع اتفاقيات متعددة الأغراض مع شركات مصرية
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وأشار الهاملي إلى أن هذه الشركات: "تتمتع بخبرات ومعارف محلية واسعة ومعمقة في السوق الأردنية، إلى جانب مشاركتها لرؤيتنا بأهمية تنفيذ مشاريع طموحة تساعد في تعزيز مكانة العقبة كمركز سياحي وتجاري رئيسي في المنطقة"، وأضاف: "يدعم مشروع مرسى زايد وغيره من المشاريع الاستراتيجية الأخرى في العقبة الجهود الأوسع للقيادة الرشيدة في أبوظبي والمملكة الأردنية الهاشمية والرامية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والسياحة مع دول المنطقة، وتطوير بنى تحتية عالمية المستوى تساعد في توفير المزيد من المنشآت والمرافق البحرية والبرية والجوية للمسافرين والشركات".
ويشمل مشروع مرسى زايد، كجزء من المجموعة الأوسع للاتفاقيات الموقعة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة، على خطط لتطوير محطة سفن سياحية حديثة في العقبة، وسيسهم في زيادة عدد زوار المدينة بفضل تطوير مطار الملك حسين الدولي، كما سيجاور المشروع ميناء حديث متعددة الأغراض.
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