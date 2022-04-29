https://arabic.sputniknews.com/20220429/واتسآب-يختبر-ميزة-الدردشة-من-حساب-واحد-على-هواتف-وأجهزة-لوحية-متعددة-1061742528.html
"واتسآب" يختبر ميزة الدردشة من حساب واحد على هواتف وأجهزة لوحية متعددة
"واتسآب" يختبر ميزة الدردشة من حساب واحد على هواتف وأجهزة لوحية متعددة
كشفت تسريبات أن تطبيق المراسلات الفوري "واتسآب" يختبر في الوقت الحالي ميزة جديدة، تتيح لمستخدميه أن يشغّلوا حساباتهم على هواتف ذكية متعددة في نفس الوقت (هاتف... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:37+0000
2022-04-29T15:37+0000
2022-04-29T15:37+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103081/39/1030813991_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_7daf4655230ed84d5400f07799444a6f.jpg
وتوضح صورة ثابتة (سكرين شوت) نشرها موقع "وابيتاإنفو" إرشادات في إصدار تجريبي على نظام تشغيل "أندرويد" يحمل رقم"2.22.10.13"، والخاصة بتسجيل الجهاز الثانوي الآخر كـ"هاتف مرافق"، من خلال مسح "رمز الاستجابة السريعة" باستخدام الهاتف الذكي الأساسي، وفقا لموقع "ذا فيرج".وليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة أيضا على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس" إذا تم إطلاقها، كما لم يتبين موعد تشغيلها.وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود "واتسآب" التابع لشركة "ميتا" لتوسيع ميزة الأجهزة المتعددة.يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يسمح حاليا للمستخدمين باستخدام حسابهم على أجهزة متعددة، عبر ميزة "الأجهزة المرتبطة"، لكنها تدعم فقط استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية كأجهزة ثانوية، وهي الميزة التي تتوافر عبر أنظمة "أندرويد" و"آي أو إس".وطرح "واتسآب" ميزة "الأجهزة المرتبطة" كإصدار تجريبي عام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وتم تحسينها منذ ذلك الحين، ورغم ذلك فإنها لا تقدم الكثير لمن لديهم هواتف ذكية أو أجهزة لوحية ثانوية.ويسمح "واتسآب" للمستخدمين فقط بربط حسابهم الأساسي بما يصل إلى 4 أجهزة مكتبية مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/انقطاع-غامض-يضرب-واتسآب-وأول-تعليق-من-تطبيق-المراسلة-الشهير-1061720098.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103081/39/1030813991_0:0:4004:3003_1920x0_80_0_0_b9be3eae69fa40ddef436da9708b0801.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
"واتسآب" يختبر ميزة الدردشة من حساب واحد على هواتف وأجهزة لوحية متعددة
تابعنا عبر
كشفت تسريبات أن تطبيق المراسلات الفوري "واتسآب" يختبر في الوقت الحالي ميزة جديدة، تتيح لمستخدميه أن يشغّلوا حساباتهم على هواتف ذكية متعددة في نفس الوقت (هاتف وحاسوب لوحي).
وتوضح صورة ثابتة (سكرين شوت) نشرها موقع "وابيتاإنفو" إرشادات في إصدار تجريبي على نظام تشغيل "أندرويد" يحمل رقم"2.22.10.13"، والخاصة بتسجيل الجهاز الثانوي الآخر كـ"هاتف مرافق"، من خلال مسح "رمز الاستجابة السريعة" باستخدام الهاتف الذكي الأساسي، وفقا لموقع "ذا فيرج"
.
وليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة أيضا على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس" إذا تم إطلاقها، كما لم يتبين موعد تشغيلها.
وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود "واتسآب" التابع لشركة "ميتا" لتوسيع ميزة الأجهزة المتعددة.
يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يسمح حاليا للمستخدمين باستخدام حسابهم على أجهزة متعددة، عبر ميزة "الأجهزة المرتبطة"، لكنها تدعم فقط استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية كأجهزة ثانوية، وهي الميزة التي تتوافر عبر أنظمة "أندرويد" و"آي أو إس".
وطرح "واتسآب" ميزة "الأجهزة المرتبطة" كإصدار تجريبي عام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وتم تحسينها منذ ذلك الحين، ورغم ذلك فإنها لا تقدم الكثير لمن لديهم هواتف ذكية أو أجهزة لوحية ثانوية.
ويسمح "واتسآب" للمستخدمين فقط بربط حسابهم الأساسي بما يصل إلى 4 أجهزة مكتبية مختلفة.