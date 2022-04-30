https://arabic.sputniknews.com/20220430/إبراهيم-رئيسي-يجتمع-برؤساء-السلطات-الثلاث-في-إيران-1061767249.html
إبراهيم رئيسي يجتمع برؤساء السلطات الثلاث في إيران
إبراهيم رئيسي يجتمع برؤساء السلطات الثلاث في إيران
اجتمع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، برؤساء السلطات الثلاث في بلاده، التشريعية والقضائية والتنفيذية. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T18:38+0000
2022-04-30T18:38+0000
2022-04-30T18:38+0000
إيران
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056727512_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_805e79885b83190ece1ad71d45cd02e1.jpg
وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن الرئيس إبراهيم رئيسي اجتمع برئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، والقضائية غلام حسين محسني ايجئي، والتنفيذية برئايته، عصر اليوم، في سياق الاجتماع الأسبوعي.وذكرت الوكالة الإيرانية أن رؤساء السلطات الثلاث في البلاد ناقشوا خلال اجتماعهم الأسبوعي اليوم، أهم القضايا الراهنة في البلاد.وكان الرئيس الإيراني قد أجرى، الخميس الماضي، لقاء مع سفراء ورؤساء وفود الدول الإسلامية، قائلا: "لا يزال الكيان الصهيوني المغتصب يشكل تهديدًا خطيرًا للأمة الإسلامية، وفلسطين المظلومة هي مفتاح وحدة الأمة الإسلامية".وأضاف: "على الرغم من أن فلسطين هي الضحية الرئيسية لكيان قتل الأطفال كيان الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أن إهماله أو سذاجته ونواياها الشريرة والتوسعية يهدد المنطقة بأسرها وهوية العالم الإسلامي".وأوضح رئيسي أن:
https://arabic.sputniknews.com/20220427/إيران-تهاجم-مجددا-الدولة-المطبعة-مع-إسرائيل-وتعتبرها-زعزعة-للأمن-والاستقرار-في-المنطقة-1061664096.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056727512_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_42e5f7fa275677761fe4d2cab6f581fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن
إبراهيم رئيسي يجتمع برؤساء السلطات الثلاث في إيران
تابعنا عبر
اجتمع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، برؤساء السلطات الثلاث في بلاده، التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأكدت وكالة إرنا
، مساء اليوم السبت، أن الرئيس إبراهيم رئيسي اجتمع برئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، والقضائية غلام حسين محسني ايجئي، والتنفيذية برئايته، عصر اليوم، في سياق الاجتماع الأسبوعي.
وذكرت الوكالة الإيرانية أن رؤساء السلطات الثلاث في البلاد ناقشوا خلال اجتماعهم الأسبوعي اليوم، أهم القضايا الراهنة في البلاد.
وكان الرئيس الإيراني
قد أجرى، الخميس الماضي، لقاء مع سفراء ورؤساء وفود الدول الإسلامية، قائلا: "لا يزال الكيان الصهيوني المغتصب يشكل تهديدًا خطيرًا للأمة الإسلامية، وفلسطين المظلومة هي مفتاح وحدة الأمة الإسلامية".
وأضاف: "على الرغم من أن فلسطين هي الضحية الرئيسية لكيان قتل الأطفال كيان الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أن إهماله أو سذاجته ونواياها الشريرة والتوسعية يهدد المنطقة بأسرها وهوية العالم الإسلامي
".
"النظام الذي تسبب في انعدام الأمن وعدم الاستقرار والنزوح في المنطقة لأكثر من 70 عامًا حتى الآن لا يمكن أن يكون شريكًا في السلام فحسب، بل يعرض أيضًا استقرارها وأمنها للخطر أينما حل".