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إبراهيم رئيسي يجتمع برؤساء السلطات الثلاث في إيران
إبراهيم رئيسي يجتمع برؤساء السلطات الثلاث في إيران
اجتمع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، برؤساء السلطات الثلاث في بلاده، التشريعية والقضائية والتنفيذية. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T18:38+0000
2022-04-30T18:38+0000
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وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن الرئيس إبراهيم رئيسي اجتمع برئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، والقضائية غلام حسين محسني ايجئي، والتنفيذية برئايته، عصر اليوم، في سياق الاجتماع الأسبوعي.وذكرت الوكالة الإيرانية أن رؤساء السلطات الثلاث في البلاد ناقشوا خلال اجتماعهم الأسبوعي اليوم، أهم القضايا الراهنة في البلاد.وكان الرئيس الإيراني قد أجرى، الخميس الماضي، لقاء مع سفراء ورؤساء وفود الدول الإسلامية، قائلا: "لا يزال الكيان الصهيوني المغتصب يشكل تهديدًا خطيرًا للأمة الإسلامية، وفلسطين المظلومة هي مفتاح وحدة الأمة الإسلامية".وأضاف: "على الرغم من أن فلسطين هي الضحية الرئيسية لكيان قتل الأطفال كيان الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أن إهماله أو سذاجته ونواياها الشريرة والتوسعية يهدد المنطقة بأسرها وهوية العالم الإسلامي".وأوضح رئيسي أن:
https://arabic.sputniknews.com/20220427/إيران-تهاجم-مجددا-الدولة-المطبعة-مع-إسرائيل-وتعتبرها-زعزعة-للأمن-والاستقرار-في-المنطقة-1061664096.html
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إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن

إبراهيم رئيسي يجتمع برؤساء السلطات الثلاث في إيران

18:38 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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اجتمع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، برؤساء السلطات الثلاث في بلاده، التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن الرئيس إبراهيم رئيسي اجتمع برئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، والقضائية غلام حسين محسني ايجئي، والتنفيذية برئايته، عصر اليوم، في سياق الاجتماع الأسبوعي.
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27 أبريل, 11:31 GMT
وذكرت الوكالة الإيرانية أن رؤساء السلطات الثلاث في البلاد ناقشوا خلال اجتماعهم الأسبوعي اليوم، أهم القضايا الراهنة في البلاد.
وكان الرئيس الإيراني قد أجرى، الخميس الماضي، لقاء مع سفراء ورؤساء وفود الدول الإسلامية، قائلا: "لا يزال الكيان الصهيوني المغتصب يشكل تهديدًا خطيرًا للأمة الإسلامية، وفلسطين المظلومة هي مفتاح وحدة الأمة الإسلامية".
وأضاف: "على الرغم من أن فلسطين هي الضحية الرئيسية لكيان قتل الأطفال كيان الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أن إهماله أو سذاجته ونواياها الشريرة والتوسعية يهدد المنطقة بأسرها وهوية العالم الإسلامي".
وأوضح رئيسي أن:
"النظام الذي تسبب في انعدام الأمن وعدم الاستقرار والنزوح في المنطقة لأكثر من 70 عامًا حتى الآن لا يمكن أن يكون شريكًا في السلام فحسب، بل يعرض أيضًا استقرارها وأمنها للخطر أينما حل".
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