https://arabic.sputniknews.com/20220430/إصابة-شرطي-إسرائيلي-في-حادث-دهس-فيديو-1061771198.html
إصابة شرطي إسرائيلي في حادث دهس.. فيديو
إصابة شرطي إسرائيلي في حادث دهس.. فيديو
أصيب شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة، ليل السبت الأحد، في مستوطنة شوهام. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T23:29+0000
2022-04-30T23:29+0000
2022-04-30T23:29+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الشرطي أصيب في حادث دهس عند مطاردة سيارة مسروقة.وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه تجري الآن عمليات بحث عن المركبة والسائق باستخدام المروحيات، وأنه تم نشر حواجز في مسار الحدث".وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الحادث "جنائي" وليس عملية فلسطينية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
إصابة شرطي إسرائيلي في حادث دهس.. فيديو
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أصيب شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة، ليل السبت الأحد، في مستوطنة شوهام.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الشرطي أصيب في حادث دهس عند مطاردة سيارة مسروقة
.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه تجري الآن عمليات بحث عن المركبة والسائق باستخدام المروحيات، وأنه تم نشر حواجز في مسار الحدث".
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الحادث "جنائي" وليس عملية فلسطينية.