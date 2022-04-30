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https://arabic.sputniknews.com/20220430/ارتفاع-ضحايا-انفجاري-مدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-إلى-10-قتلى-1061752248.html
ارتفاع ضحايا انفجاري مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان إلى 10 قتلى
ارتفاع ضحايا انفجاري مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان إلى 10 قتلى
ارتفع عدد ضحايا انفجاري مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان، الذي وقع الخميس، إلى 10 قتلى، و15 إصابة. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T04:42+0000
2022-04-30T04:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وقال مصدر بقسم الصحة في ولاية بلخ الأفغانية لـ"سبوتنيك"، إنه "ارتفاع قتلى الانفجارين اللذين وقعا في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان إلى 10 قتلى و15 إصابة".وكان انفجار استهدف مسجدًا بمدينة مزار شريف، منذ أيام، أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم.وجاء تفجير المسجد في مزار شريف بعد نحو يومين من وقوع تفجيرات استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى مقتل أكثر من 20 طالبًا، وإصابة نحو 40 آخرين.ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان [منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة، منتصف آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات على مساجد وأماكن حيوية أخرى.ووقع الهجوم الأعنف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم "داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر داعش؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/منسق-الأمم-المتحدة-لشؤون-أفغانستان-يدين-الهجوم-على-مسجد-في-كابول-1061751777.html
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أخبار أفغانستان اليوم

ارتفاع ضحايا انفجاري مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان إلى 10 قتلى

04:42 GMT 30.04.2022
© AP Photo / Rahmat Gulانفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021
انفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
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ارتفع عدد ضحايا انفجاري مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان، الذي وقع الخميس، إلى 10 قتلى، و15 إصابة.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر بقسم الصحة في ولاية بلخ الأفغانية لـ"سبوتنيك"، إنه "ارتفاع قتلى الانفجارين اللذين وقعا في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان إلى 10 قتلى و15 إصابة".
وكان انفجار استهدف مسجدًا بمدينة مزار شريف، منذ أيام، أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم.
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
منسق الأمم المتحدة لشؤون أفغانستان يدين الهجوم على مسجد في كابول
03:37 GMT
وجاء تفجير المسجد في مزار شريف بعد نحو يومين من وقوع تفجيرات استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى مقتل أكثر من 20 طالبًا، وإصابة نحو 40 آخرين.
ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان [منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة، منتصف آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات على مساجد وأماكن حيوية أخرى.
ووقع الهجوم الأعنف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم "داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر داعش؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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