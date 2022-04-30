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https://arabic.sputniknews.com/20220430/رد-فعل-بطاريق-تجاه-روبوت-يتجسس-عليها-في-القارة-القطبية-الجنوبية-فيديو-1061755833.html
رد فعل بطاريق تجاه روبوت يتجسس عليها في القارة القطبية الجنوبية... فيديو
رد فعل بطاريق تجاه روبوت يتجسس عليها في القارة القطبية الجنوبية... فيديو
نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يظهر رد فعل مجموعة من البطاريق تجاه روبوت صغير الحجم تم إرساله في مهمة بحثية إلى القارة القطبية الجنوبية. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T09:13+0000
2022-04-30T09:13+0000
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وأوضحت الشبكة أن العلماء يستخدمون مثل تلك الروبوتات لدراسة قابلية تأثر النظم البيئية البحرية وتأثير تغير المناخ على القارة القطبية الجنوبية.ويمكن للباحثين من خلال تلك التجارب البحثية فهم المزيد من آليات تقليل تأثير التغير المناخي على الحيوانات، ومن المنتظر أن تسمح تلك التكنولوجيا الجديدة للعلماء بدراسة تلك الحيوانات على مدار العام وفي مواقع مختلفة.ويظهر الفيديو كيف استقبلت البطاريق الروبوت الدخيل، حيث راح أحدها يلوح بأجنحته أمامه، فيما راقبته البطاريق الأخرى من بعيد بشيء من التخوف.
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رد فعل بطاريق تجاه روبوت يتجسس عليها في القارة القطبية الجنوبية... فيديو

09:13 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / Mark Ralston بطريق "أديلي" (Adelie) يصل محطة الميناء الجديد للأبحاث (New Harbor) في القطب الجنوبي، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
بطريق أديلي (Adelie) يصل محطة الميناء الجديد للأبحاث (New Harbor) في القطب الجنوبي، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / Mark Ralston
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نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يظهر رد فعل مجموعة من البطاريق تجاه روبوت صغير الحجم تم إرساله في مهمة بحثية إلى القارة القطبية الجنوبية.
وأوضحت الشبكة أن العلماء يستخدمون مثل تلك الروبوتات لدراسة قابلية تأثر النظم البيئية البحرية وتأثير تغير المناخ على القارة القطبية الجنوبية.
ويمكن للباحثين من خلال تلك التجارب البحثية فهم المزيد من آليات تقليل تأثير التغير المناخي على الحيوانات، ومن المنتظر أن تسمح تلك التكنولوجيا الجديدة للعلماء بدراسة تلك الحيوانات على مدار العام وفي مواقع مختلفة.
ويظهر الفيديو كيف استقبلت البطاريق الروبوت الدخيل، حيث راح أحدها يلوح بأجنحته أمامه، فيما راقبته البطاريق الأخرى من بعيد بشيء من التخوف.
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