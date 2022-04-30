https://arabic.sputniknews.com/20220430/رسميا-أكثر-من-23-مليون-مشجع-طلبوا-شراء-تذاكر-كأس-العالم-2022-1061759565.html
رسميا... أكثر من 23 مليون مشجع طلبوا شراء تذاكر كأس العالم 2022
رسميا... أكثر من 23 مليون مشجع طلبوا شراء تذاكر كأس العالم 2022
أظهرت الإحصائيات الرسمية، اليوم الجمعة، أن هناك 23.5 مليون مشجع من حول العالم تقدموا بطلب شراء تذاكر بطولة كأس العالم "قطر 2022"، المقررة في الفترة ما بين 21... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T12:17+0000
2022-04-30T12:17+0000
2022-04-30T12:17+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
رياضة
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وقالت قطر في بيان إن "الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدما بالطلبات".وأضافت أن من بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباريات الأرجنتين ضد المكسيك والسعودية وبولندا، إضافة إلى مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة، والمباراة النهائية التي تقام في 18 ديسمبر/كانون الأول.وفي مطلع أبريل/نيسان، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات، أنه سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 مايو/أيار المقبل.كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.وأعلن "فيفا" نهاية مارس/آذار أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.وحدد الاتحاد الدولي للعبة أسعارا تشجيعية مخفضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، لكن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.
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سبوتنيك عربي
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بطولة كأس العالم 2022, قطر, رياضة
رسميا... أكثر من 23 مليون مشجع طلبوا شراء تذاكر كأس العالم 2022
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أظهرت الإحصائيات الرسمية، اليوم الجمعة، أن هناك 23.5 مليون مشجع من حول العالم تقدموا بطلب شراء تذاكر بطولة كأس العالم "قطر 2022"، المقررة في الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.
وقالت قطر في بيان إن "الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدما بالطلبات".
وأضافت أن من بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباريات الأرجنتين ضد المكسيك والسعودية وبولندا، إضافة إلى مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة، والمباراة النهائية التي تقام في 18 ديسمبر/كانون الأول.
وفي مطلع أبريل/نيسان، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات، أنه سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 مايو/أيار المقبل.
كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.
وأعلن "فيفا" نهاية مارس/آذار أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.
وحدد الاتحاد الدولي للعبة أسعارا تشجيعية مخفضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، لكن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.