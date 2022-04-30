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https://arabic.sputniknews.com/20220430/ريال-مدريد-يتوج-بلقب-الدوري-الإسباني-الـ35-في-تاريخه-1061765913.html
ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني الـ35 في تاريخه
ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني الـ35 في تاريخه
حقق نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه إسبانيول، برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T17:30+0000
2022-04-30T17:35+0000
رياضة
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وتناوب على تسجيل أهداف الريال، كل من البرازيلي رودريغو ثنائية في الدقيقتين 33 و43، وأسينسيو في الدقيقة 55 والبديل الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 81.ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، برشلونة، وضمن التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.وبهذه اللقب، بات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل 4 مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.وأيضا، دخل الإيطالي كارلو أنشيلوني التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث سبق له أن توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان (2004)، الانكليزي مع تشلسي (2010)، الفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) والألماني مع بايرن ميونيخ (2017).ويستعد الريال لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأنه خسر ذهابا 4-3 في مباراة مثيرة.
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رياضة

ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني الـ35 في تاريخه

17:30 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 17:35 GMT 30.04.2022)
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSريال مدريد يرفع لقب بطولة الدوري الإسباني 35
ريال مدريد يرفع لقب بطولة الدوري الإسباني 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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حقق نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه إسبانيول، برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل أهداف الريال، كل من البرازيلي رودريغو ثنائية في الدقيقتين 33 و43، وأسينسيو في الدقيقة 55 والبديل الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 81.
ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، برشلونة، وضمن التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.
وبهذه اللقب، بات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل 4 مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.
وأيضا، دخل الإيطالي كارلو أنشيلوني التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث سبق له أن توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان (2004)، الانكليزي مع تشلسي (2010)، الفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) والألماني مع بايرن ميونيخ (2017).
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSريال مدريد أثناء تكريم أنشيلوتي بعد لقب بطولة الدوري الإسباني 35
ريال مدريد أثناء تكريم أنشيلوتي بعد لقب بطولة الدوري الإسباني 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
ريال مدريد أثناء تكريم أنشيلوتي بعد لقب بطولة الدوري الإسباني 35
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
ويستعد الريال لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأنه خسر ذهابا 4-3 في مباراة مثيرة.
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