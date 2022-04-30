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زعيم كوريا الشمالية: علينا ردع التهديد النووي الذي يمثله العدو
زعيم كوريا الشمالية: علينا ردع التهديد النووي الذي يمثله العدو
شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم السبت، على حاجة بلاده إلى تعزيز قوتها العسكرية من أجل "احتواء استباقي وشامل" للتهديد النووي من القوات المعادية. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T06:56+0000
2022-04-30T06:56+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء كيم بقيادة الجيش الكوري الشمالي الذي نظم عرضا عسكريا هذا الأسبوع تكريما للذكرى التسعين لتأسيس الجيش.وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري "WPK" وسكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، باك جونغ تشون، ووزير الدفاع، ري يونغ جيل.وأعرب كيم عن عزم اللجنة المركزية للحزب على الحفاظ على التفوق المطلق للقوات المسلحة الثورية في البلاد وتطويرها باستمرار لاحتواء وإحباط جميع المحاولات الخطيرة والتحركات التهديدية بما في فيها التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من القوى المعادية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "KCNA" عن كيم.وأشار كيم إلى أن القوة الهجومية الهائلة للبلاد هي "شريان حياة وضمان للأمن يحافظ على كرامة وحقوق ومصالح الدولة في العالم الحديث".وفي وقت سابق، أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، أمس الجمعة، أن بلادها على علم ‏بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية، معتبرة ذلك الفعل انتهاكا للقانون الدولي.‏وقالت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة لإجراء تجربة نووية، وهذا انتهاك للقانون الدولي، ونحث كوريا الديمقراطية على الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار".وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها النووية.
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أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية: علينا ردع التهديد النووي الذي يمثله العدو

06:56 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / STR
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شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم السبت، على حاجة بلاده إلى تعزيز قوتها العسكرية من أجل "احتواء استباقي وشامل" للتهديد النووي من القوات المعادية.
سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء كيم بقيادة الجيش الكوري الشمالي الذي نظم عرضا عسكريا هذا الأسبوع تكريما للذكرى التسعين لتأسيس الجيش.
وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري "WPK" وسكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، باك جونغ تشون، ووزير الدفاع، ري يونغ جيل.
وأعرب كيم عن عزم اللجنة المركزية للحزب على الحفاظ على التفوق المطلق للقوات المسلحة الثورية في البلاد وتطويرها باستمرار لاحتواء وإحباط جميع المحاولات الخطيرة والتحركات التهديدية بما في فيها التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من القوى المعادية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "KCNA" عن كيم.
وأشار كيم إلى أن القوة الهجومية الهائلة للبلاد هي "شريان حياة وضمان للأمن يحافظ على كرامة وحقوق ومصالح الدولة في العالم الحديث".
وفي وقت سابق، أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، أمس الجمعة، أن بلادها على علم ‏بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية، معتبرة ذلك الفعل انتهاكا للقانون الدولي.‏
وقالت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة لإجراء تجربة نووية، وهذا انتهاك للقانون الدولي، ونحث كوريا الديمقراطية على الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها النووية.
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