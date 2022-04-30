https://arabic.sputniknews.com/20220430/مقاتلات-ميغ-31-إي-الاعتراضية-تظهر-في-عيد-النصر-بنسخة-فضائية-1061761464.html

مقاتلات "ميغ-31 إي" الاعتراضية تظهر في عيد النصر "بنسخة فضائية"

مقاتلات "ميغ-31 إي" الاعتراضية تظهر في عيد النصر "بنسخة فضائية"

تتضمن قائمة الطائرات المشاركة في موكب عيد النصر فوق الساحة الحمراء، في 9 مايو،أيار المقبل 4 طائرات "ميغ 31 إي" الاعتراضية، وقد يتحول التعديل الجديد إلى نموذج... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T14:16+0000

2022-04-30T14:16+0000

2022-04-30T14:16+0000

رصد عسكري

روسيا

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ويساعد الرادار المحمول "فارا-في آر" التي تزودت به المقاتلة، دبابات "تي-80" ومصفحات "بي إم بي-3" بالتغلب على المجموعات المعادية.وتم نشر مسار رحلة "ميغ-31 إي" أثناء الاستعراض من قبل وزارة الدفاع الروسية، وصحيفتها الرسمية كراسنايا زفيزدا، وتشكل هذه الطائرات الاعتراضية الـ4 المصفوفة رقم 11 في العرض الجوي.ويمكن افتراض أن هذا التعديل للطائرة "ميغ-31 إي" (إيشيم)، المصممة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة في المدار، مبني على أساس النسخة المضادة للأقمار الصناعية "ميغ-31 دي".وفي عام 1997، بدأ مكتب التصميم "ميكويان" في تطوير نظام لإطلاق المركبات الفضائية إلى مدار أرضي منخفض باستخدام الطائرة الاعتراضية "ميغ 31" المعدلة للتأقلم على الارتفاعات العالية.وتمت تسمية المجمع وقتها بـ"ميغ-31 دي"، حيث يسمح بإطلاق مركبات يصل وزنها إلى 160 كيلوجرامًا على مدار بارتفاع 600 كيلومترا.

https://arabic.sputniknews.com/20220430/أردوغان-تركيا-مستعدة-لإقامة-حوار-مع-مصر-كما-تفعل-مع-إسرائيل-1061758819.html

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رصد عسكري, روسيا