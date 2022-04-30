https://arabic.sputniknews.com/20220430/ميزات-للهاتف-الذكي-قد-لا-تعرفها-1061755658.html

ميزات للهاتف الذكي قد لا تعرفها

ميزات للهاتف الذكي قد لا تعرفها

أصبح الهاتف الذكي في حياة الإنسان الحديث مساعدا لا غنى عنه في كثير من شؤون المنزل والعمل والتعليم. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T09:17+0000

2022-04-30T09:17+0000

2022-04-30T09:17+0000

علوم

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وقال الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات، يفغيني كاشكين، لوكالة "برايم": "لا يعلم الجميع أن العديد من الوظائف المفيدة، وغير الواضحة في نفس الوقت، "مثبتة" في الأجهزة".على سبيل المثال، يمكن أن تعمل الهواتف الذكية على نظام التشغيل "آندرويد" في ما يسمى بالوضع الآمن.إن تفعيله، حسب كاشكين، بسيط: "قم بإيقاف تشغيل الهاتف الذكي بالطريقة المعتادة؛ بعد ظهور زر إيقاف التشغيل على الشاشة، اضغط مع الاستمرار بالضغط عليه. ثم قم بتأكيد إعادة التشغيل في الوضع الآمن".هناك أيضًا طريقة لجعل التبديل بين التطبيقات المتعددة أسرع - النقر المزدوج على زر "القائمة" سيعود على الفور إلى البرنامج السابق المفتوح. وأوضح الخبير أن الإجراء المتكرر سيعود إلى "النافذة" الأصلية.المكبر المدمج هو المساعد الذي لا غنى عنه للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو أصحاب الهواتف الذكية ذات الشاشة الصغيرة. في إعدادات الهاتف، حدد قسم "إمكانية الوصول" ثم "إيماءات التكبير". يمكن الآن تكبير قسم معين من الشاشة عن طريق النقر ثلاث مرات بإصبعك.هناك، حسب الخبير، ميزات في "iOS". على سبيل المثال، يمكن استخدام زر "الصفحة الرئيسية" لإعادة التشغيل الطارئ للهاتف الذكي: يكفي الضغط عليه لمدة 10 ثوانٍ في نفس الوقت باستخدام زر القفل. يؤدي النقر المزدوج على مستشعر "الصفحة الرئيسية" إلى "خفض" الشاشة قليلاً، ما يتيح لك الوصول إلى الرموز العلوية.يوجد أيضًا في "iOS" العديد من الميزات المخفية التي تسهل العمل مع النص. لذلك، قم فقط بهز جهاز "iPhone" الخاص بك، وسوف يعرض حذف الإجراء الأخير. كما تدعم الهواتف الذكية "آبل" وظيفة "الشاشة بصوت عالٍ". انتقل إلى الإعدادات -> عام -> إمكانية الوصول وقم بتنشيط الميزة. يكفي التمرير بإصبعين من الأسفل إلى الأعلى، وسيقوم "آيفون" بنطق النص وفي أي تطبيق.كما يلاحظ الخبير، في نظام "iOS 12" والإصدارات الأحدث، ظهرت ميزة أخرى مهمة "المظهر البديل"، والتي تتضمن تذكر شخص آخر باستخدام "Face ID". سيسمح ذلك للأزواج أو أي شخص آخر موثوق به باستخدام الهاتف الذكي، على سبيل المثال، في حالات الطوارئ.

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علوم