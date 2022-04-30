https://arabic.sputniknews.com/20220430/وزارة-المالية-الألمانية-ترفض-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-في-الحاضر-والمستقبل-1061758337.html
وزارة المالية الألمانية ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في الحاضر والمستقبل
وزارة المالية الألمانية ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في الحاضر والمستقبل
قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إن بلاده ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، معتبرا أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السداد "ابتزاز". 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T11:50+0000
2022-04-30T11:50+0000
2022-04-30T11:50+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg
وكتب على تويتر: "أريد أن أخاطب بوتين وأعلن بوضوح: لن نسمح لأحد بابتزازنا! لن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى في المستقبل".في وقت سابق، قال زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، تينو كروبال، إن ألمانيا يجب أن تدشن خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" مقابل القدرة على دفع ثمن الوقود باليورو.في بداية العام الجاري، استوردت ألمانيا ما يقرب من 55% من غازها الطبيعي من روسيا، وحتى الآن، انخفضت هذه الحصة إلى 40%، وتعتبر برلين الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر والولايات المتحدة ودول أخرى بدائل محتملة للواردات من روسيا.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 23 مارس/ آذار إن روسيا ستطالب بمدفوعات لإمدادات الغاز بالروبل "للدول غير الصديقة"، وأصدر تعليماته للبنك المركزي الروسي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل.دخلت القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "دول غير صديقة" حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان. رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط موسكو.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9608b22953cad0fc4990056c7aabbf8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
وزارة المالية الألمانية ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في الحاضر والمستقبل
تابعنا عبر
قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إن بلاده ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، معتبرا أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السداد "ابتزاز".
وكتب على تويتر: "أريد أن أخاطب بوتين وأعلن بوضوح: لن نسمح لأحد بابتزازنا! لن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى في المستقبل".
في وقت سابق، قال زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، تينو كروبال، إن ألمانيا يجب أن تدشن خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" مقابل القدرة على دفع ثمن الوقود باليورو.
في بداية العام الجاري، استوردت ألمانيا ما يقرب من 55% من غازها الطبيعي من روسيا، وحتى الآن، انخفضت هذه الحصة إلى 40%، وتعتبر برلين الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر والولايات المتحدة ودول أخرى بدائل محتملة للواردات من روسيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 23 مارس/ آذار إن روسيا ستطالب بمدفوعات لإمدادات الغاز بالروبل "للدول غير الصديقة"، وأصدر تعليماته للبنك المركزي الروسي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل.
دخلت القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "دول غير صديقة" حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان. رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط موسكو.