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https://arabic.sputniknews.com/20220430/وكالة-الفضاء-الروسية-تم-تحديد-موعد-إنهاء-عملنا-بمحطة-الفضاء-الدولية-لكن-لن-نفصح-عنه-الآن-1061756006.html
وكالة الفضاء الروسية: تم تحديد موعد إنهاء عملنا بمحطة الفضاء الدولية لكن لن نفصح عنه الآن
وكالة الفضاء الروسية: تم تحديد موعد إنهاء عملنا بمحطة الفضاء الدولية لكن لن نفصح عنه الآن
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ قرار بشأن موعد إنهاء عمل روسيا في محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أن موسكو... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T09:37+0000
2022-04-30T09:37+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال روغوزين، في تصريحات لقناة روسيا 24: "أعددنا مقترحاتنا .. تم إرسالها إلى الحكومة والرئيس، والقرار تم اتخاذه بالفعل ولكن لسنا مضطرين للتحدث عنه علنا".وأضاف أن "روسيا ستخطر شركاءها في محطة الفضاء الدولية قبل عام من إنهاء عملها، حسب المنصوص عليه في الالتزامات الدولية".وكان روغوزين قد صرح مطلع الشهر الجاري بأن روسيا قد تنهي التعاون في محطة الفضاء الدولي بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.وذكر روغوزين، عبر حسابه على تويتر: "أعتقد أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بعد الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".يأتي ذلك على الرغم من أن وكالة ناسا كانت قد أكدت مع بداية فرض العقوبات في فبراير الماضي أنها لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية، حيث قال المتحدث باسمها: "ناسا تواصل العمل مع جميع شركائنا الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، من أجل العمليات الآمنة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية".ومنذ انطلاق العملية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية (الأثرياء) الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
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العالم, روسيا

وكالة الفضاء الروسية: تم تحديد موعد إنهاء عملنا بمحطة الفضاء الدولية لكن لن نفصح عنه الآن

09:37 GMT 30.04.2022
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
CC0 / pixabay /
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أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ قرار بشأن موعد إنهاء عمل روسيا في محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أن موسكو ليست ملزمة بالإفصاح عن هذا الموعد في الوقت الحالي.
موسكو - سبوتنيك. وقال روغوزين، في تصريحات لقناة روسيا 24: "أعددنا مقترحاتنا .. تم إرسالها إلى الحكومة والرئيس، والقرار تم اتخاذه بالفعل ولكن لسنا مضطرين للتحدث عنه علنا".

وأضاف أن "روسيا ستخطر شركاءها في محطة الفضاء الدولية قبل عام من إنهاء عملها، حسب المنصوص عليه في الالتزامات الدولية".

وكان روغوزين قد صرح مطلع الشهر الجاري بأن روسيا قد تنهي التعاون في محطة الفضاء الدولي بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وذكر روغوزين، عبر حسابه على تويتر: "أعتقد أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بعد الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".
مركبة الفضاء الروسية بروغرس ام اس تنطلق بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك لأول مرة بعد وقوع الحادث في ديسمير/ كانون الأول من العام الماضي، 22 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
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يأتي ذلك على الرغم من أن وكالة ناسا كانت قد أكدت مع بداية فرض العقوبات في فبراير الماضي أنها لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية، حيث قال المتحدث باسمها: "ناسا تواصل العمل مع جميع شركائنا الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، من أجل العمليات الآمنة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية".

ومنذ انطلاق العملية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية (الأثرياء) الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
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