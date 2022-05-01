https://arabic.sputniknews.com/20220501/إعلام-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-تناقشان-تهديد-الصين-لتايوان-1061778480.html
إعلام: الولايات المتحدة وبريطانيا تناقشان "تهديد الصين لتايوان"
إعلام: الولايات المتحدة وبريطانيا تناقشان "تهديد الصين لتايوان"
أشار تقرير إعلامي نقلا عن مصادر مطلعة على وجود محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتعزيز التعاون لتقليل احتمالية نشوب حرب أمريكية... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T12:24+0000
2022-05-01T12:24+0000
2022-05-01T12:24+0000
العالم
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فبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن محادثات بدأت في أوائل مارس/آذار، عندما عقد كورت كامبل، منسق مجلس الأمن القومي لشؤون المحيطين الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ولورا روزنبرغر، المتحدثة البارزة باسم مجلس الأمن القومي في الشأن الصيني، اجتماعا مع ممثلين بريطانيين في تايوان، بحسب المصادر.وأشارت المصادر إلى أنه خلال الاجتماع، ناقش الطرفان إجراءات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وتايوان، فضلا عن قضايا "تعزيز الاحتواء في آسيا". بالإضافة إلى ذلك، أثيرت مسألة الدور الذي ستلعبه المملكة المتحدة إذا "وجدت الولايات المتحدة نفسها في حرب مع الصين على تايوان".وأعربت الصحيفة عن رأي مفاده أن المحادثات مع بريطانيا تهدف إلى "استكمال المناقشات الأمريكية الأكثر تقدما" مع اليابان وأستراليا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الولايات المتحدة وبريطانيا تناقشان "تهديد الصين لتايوان"
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أشار تقرير إعلامي نقلا عن مصادر مطلعة على وجود محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتعزيز التعاون لتقليل احتمالية نشوب حرب أمريكية مع الصين بسبب "تهديد لتايوان".
فبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن محادثات بدأت في أوائل مارس/آذار، عندما عقد كورت كامبل، منسق مجلس الأمن القومي لشؤون المحيطين الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ولورا روزنبرغر، المتحدثة البارزة باسم مجلس الأمن القومي في الشأن الصيني، اجتماعا مع ممثلين بريطانيين في تايوان، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر
إلى أنه خلال الاجتماع، ناقش الطرفان إجراءات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وتايوان، فضلا عن قضايا "تعزيز الاحتواء في آسيا". بالإضافة إلى ذلك، أثيرت مسألة الدور
الذي ستلعبه المملكة المتحدة إذا "وجدت الولايات المتحدة نفسها في حرب مع الصين على تايوان".
وصرح مسؤول بريطاني للصحيفة بأن محادثات مارس كانت "أعلى" و"أهم" اجتماع بشأن تايوان بين الولايات المتحدة وبريطانيا حتى الآن. في رأيه، كان الاجتماع جزءًا من "مفاوضات سياسية أعمق" بدأت تحت إدارة جو بايدن.
وأعربت الصحيفة عن رأي مفاده أن المحادثات مع بريطانيا تهدف إلى "استكمال المناقشات الأمريكية الأكثر تقدما" مع اليابان وأستراليا.