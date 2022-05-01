https://arabic.sputniknews.com/20220501/إيران-أمريكا-تستخدم-داعش-لزعزعة-الأمن-في-أفغانستان-1061775407.html
إيران: أمريكا تستخدم "داعش" لزعزعة الأمن في أفغانستان
إيران: أمريكا تستخدم "داعش" لزعزعة الأمن في أفغانستان
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة تحاول زعزعة الأمن في أفغانستان من خلال استخدامها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا). 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T10:05+0000
2022-05-01T10:05+0000
2022-05-01T10:05+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
تنظيم داعش الإرهابي
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وحسب وكالة أنباء فارس، جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد.وأضاف قاليباف أن أمريكا تحاول إثارة الفتن القومية والمذهبية في هذا البلد، حيث يعيش الشعب الأفغاني أزمة لا مثيل لها، من أجل الحصول على مكتسبات من الحكومة الأفغانية الحالية.وأكد رئیس البرلمان الإيراني أن بلاده تعتبر إرساء الأمن في أفغانستان واجب الحكومة الأفغانية التي لم تستطع العمل بواجباتها حتى الآن.وأوضح أن طهران ترى بأن تشكيل حكومة شاملة تضم كل القوميات الأفغانية ضرورة لتوفير الأمن والاستقرار في أفغانستان.يذكر أنه منذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان [منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة، منتصف آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات على مساجد وأماكن حيوية أخرى.ووقع الهجوم الأعنف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم "داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/مقتل-9-أشخاص-وإصابة-13-آخرين-في-انفجارين-بمدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061717961.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي
إيران: أمريكا تستخدم "داعش" لزعزعة الأمن في أفغانستان
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قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة تحاول زعزعة الأمن في أفغانستان من خلال استخدامها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا).
وحسب وكالة أنباء فارس
، جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد.
وأضاف قاليباف أن أمريكا تحاول إثارة الفتن القومية والمذهبية في هذا البلد، حيث يعيش الشعب الأفغاني أزمة لا مثيل لها، من أجل الحصول على مكتسبات من الحكومة الأفغانية الحالية.
وأكد رئیس البرلمان الإيراني أن بلاده تعتبر إرساء الأمن في أفغانستان
واجب الحكومة الأفغانية التي لم تستطع العمل بواجباتها حتى الآن.
وأوضح أن طهران ترى بأن تشكيل حكومة شاملة تضم كل القوميات الأفغانية ضرورة لتوفير الأمن والاستقرار في أفغانستان.
يذكر أنه منذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان [منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة، منتصف آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات
على مساجد وأماكن حيوية أخرى.
ووقع الهجوم الأعنف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم "داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان
لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.