https://arabic.sputniknews.com/20220501/السعودية-وباكستان-تأملان-في-توصل-روسيا-وأوكرانيا-إلى-حل-سياسي-ينهي-الأزمة-1061771554.html

السعودية وباكستان تأملان في توصل روسيا وأوكرانيا إلى حل سياسي ينهي الأزمة

السعودية وباكستان تأملان في توصل روسيا وأوكرانيا إلى حل سياسي ينهي الأزمة

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف أهمية تعزيز العمل وتنويع التجارة البينية وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين،... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T01:47+0000

2022-05-01T01:47+0000

2022-05-01T01:47+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار باكستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1047279414_0:0:2348:1321_1920x0_80_0_0_33032f16729636774199f60efb8e5f91.jpg

جاء ذلك خلال زيارة رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية.وخلال الزيارة أكدت المملكة العربية السعودية دعمها المستمر لباكستان واقتصادها، بما في ذلك مناقشة إمكانية دعم وديعة المملكة لدى البنك المركزي الباكستاني البالغة ثلاثة مليارات دولار من خلال تمديد أجلها أو من خلال خيارات أخرى.وأيضا بحث الجانبان السعودي والباكستاني الخيارات لتعزيز تمويل المنتجات البترولية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في باكستان بما فيه مصلحة باكستان وشعبها.وأشار رئيس وزراء باكستان إلى إسلام آباد تقدر استمرار دعم المملكة العربية السعودية القوي لها.ولفت الجانبان إلى أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.وأكد الجانبان مجددا على دعم الجهود المبذولة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والمبادرات العديدة الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وعبر الجانبان السعودي والباكستاني عن أملهما في وصول الجانبين الروسي والأوكراني إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية على المستوى الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-اليوم-الـ66-من-العملية-العسكرية-1061765495.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السعودية اليوم, أخبار باكستان