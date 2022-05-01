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العراق يعلن تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي
العراق يعلن تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي على مدار اليوم. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T12:16+0000
2022-05-01T12:16+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن إدارة المطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر البيان أنه تقرر وقف الحركة الجوية خلال اليوم، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 م.وأوضح البيان أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة سوف تعود إلى طبيعتها عند تحسن الأحوال الجوية.وفي الإطار ذاته، أعلن مطار النجف الأشرف جنوبي العاصمة العراقية، اليوم الأحد، وقف الرحلات الجوية للسبب ذاته.وقالت إدارة المطار في بيان إنه "بسبب اشتداد سوء الحالة الجوية، تقرر توقف رحلات مطار النجف الأشرف الدولي".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/الكاظمي-نشحذ-همم-عمال-العراق-لأجل-معركة-البناء-المستمرة-1061772900.html
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أخبار العراق اليوم

العراق يعلن تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

12:16 GMT 01.05.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي على مدار اليوم.
جاء هذا في بيان صادر عن إدارة المطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وذكر البيان أنه تقرر وقف الحركة الجوية خلال اليوم، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 م.
وأوضح البيان أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة سوف تعود إلى طبيعتها عند تحسن الأحوال الجوية.
وفي الإطار ذاته، أعلن مطار النجف الأشرف جنوبي العاصمة العراقية، اليوم الأحد، وقف الرحلات الجوية للسبب ذاته.
وقالت إدارة المطار في بيان إنه "بسبب اشتداد سوء الحالة الجوية، تقرر توقف رحلات مطار النجف الأشرف الدولي".
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