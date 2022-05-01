https://arabic.sputniknews.com/20220501/الكاظمي-نشحذ-همم-عمال-العراق-لأجل-معركة-البناء-المستمرة-1061772900.html
الكاظمي: نشحذ همم عمال العراق لأجل معركة البناء المستمرة
الكاظمي: نشحذ همم عمال العراق لأجل معركة البناء المستمرة
وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التحية للعمال في العراق، مشيدا بجهودهم في بناء البلاد. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T07:34+0000
2022-05-01T07:34+0000
2022-05-01T07:34+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.وقال رئيس الوزراء العراقي في تغريدته: "الأول من أيار (مايو) مناسبة لنحيي الأيادي العاملة. نساء العراق ورجاله من الذين لم يتوقفوا عن العطاء جيلا بعد آخر، وآمنوا بقيمة العمل".وأضاف رئيس الوزراء: "في يوم العمّال العالمي، نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرّة. عراقنا شيّدته الضمائر والسواعد المؤمنة بها، وستستمر في البذل لإعماره".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الكاظمي: نشحذ همم عمال العراق لأجل معركة البناء المستمرة
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وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التحية للعمال في العراق، مشيدا بجهودهم في بناء البلاد.
جاء هذا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
وقال رئيس الوزراء العراقي
في تغريدته: "الأول من أيار (مايو) مناسبة لنحيي الأيادي العاملة. نساء العراق ورجاله من الذين لم يتوقفوا عن العطاء جيلا بعد آخر، وآمنوا بقيمة العمل".
وأضاف رئيس الوزراء: "في يوم العمّال العالمي، نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرّة. عراقنا شيّدته الضمائر والسواعد المؤمنة بها، وستستمر في البذل لإعماره".