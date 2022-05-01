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الكاظمي: نشحذ همم عمال العراق لأجل معركة البناء المستمرة
الكاظمي: نشحذ همم عمال العراق لأجل معركة البناء المستمرة
وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التحية للعمال في العراق، مشيدا بجهودهم في بناء البلاد. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T07:34+0000
2022-05-01T07:34+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.وقال رئيس الوزراء العراقي في تغريدته: "الأول من أيار (مايو) مناسبة لنحيي الأيادي العاملة. نساء العراق ورجاله من الذين لم يتوقفوا عن العطاء جيلا بعد آخر، وآمنوا بقيمة العمل".وأضاف رئيس الوزراء: "في يوم العمّال العالمي، نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرّة. عراقنا شيّدته الضمائر والسواعد المؤمنة بها، وستستمر في البذل لإعماره".
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أخبار العراق اليوم

الكاظمي: نشحذ همم عمال العراق لأجل معركة البناء المستمرة

07:34 GMT 01.05.2022
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
 مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© REUTERS / POOL
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وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التحية للعمال في العراق، مشيدا بجهودهم في بناء البلاد.
جاء هذا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
وقال رئيس الوزراء العراقي في تغريدته: "الأول من أيار (مايو) مناسبة لنحيي الأيادي العاملة. نساء العراق ورجاله من الذين لم يتوقفوا عن العطاء جيلا بعد آخر، وآمنوا بقيمة العمل".
وأضاف رئيس الوزراء: "في يوم العمّال العالمي، نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرّة. عراقنا شيّدته الضمائر والسواعد المؤمنة بها، وستستمر في البذل لإعماره".
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