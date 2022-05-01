https://arabic.sputniknews.com/20220501/المراكز-الأمريكية-فيروس-غدي-ربما-تسبب-في-حالات-التهاب-كبد-حادة-لدى-أطفال-1061771919.html
المراكز الأمريكية: فيروس غدي ربما تسبب في حالات التهاب كبد حادة لدى أطفال
المراكز الأمريكية: فيروس غدي ربما تسبب في حالات التهاب كبد حادة لدى أطفال
ذكر تقرير جديد صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فيروسا غديا من الممكن أن يكون قد تسبب في تفشي تسع حالات حادة من التهاب الكبد لدى... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T04:17+0000
2022-05-01T04:17+0000
2022-05-01T04:17+0000
التهاب
منظمة الصحة العالمية
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وأفادت المراكز أن جميع الأطفال التسعة المصابين بالتهاب الكبد الحاد الوخيم ثبتت إصابتهم بالفيروس الغدي، ولم يكن لدى أي منهم تاريخ من الإصابة بعدوى كوفيد-19.وعانى ثلاثة من الأطفال من فشل الكبد واحتاج اثنان إلى عمليات زرع كبد. وهم حاليا قد تعافوا أو في مرحلة التعافي.وأشارت الوكالة الصحية إلى أن الفيروس الغدي قد يكون سبب هذه الحالات المبلغ عنها، ولكن لا يزال يجري التحقيق في العوامل البيئية والظرفية المحتملة الأخرى. وأكدت أن الفيروس الغدي من النوع 41 عادة ما يظهر على شكل إسهال وقيء وحمى، وغالبا ما يكون مصحوبا بأعراض تنفسية.وقالت المراكز الصحية أنه في حين كانت هناك تقارير عن حالات إصابة بالتهاب الكبد لدى الأطفال المنقوصي المناعة مع عدوى الفيروس الغدي، فمن غير المعروف فيما إذا كان الفيروس الغدي من النوع 41 هو سبب التهاب الكبد لدى الأطفال الأصحاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/تسجيل-حالة-التهاب-كبدي-شديد-وحاد-مجهول-العامل-المسبب-في-فلسطين-1061651268.html
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التهاب, منظمة الصحة العالمية
المراكز الأمريكية: فيروس غدي ربما تسبب في حالات التهاب كبد حادة لدى أطفال
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ذكر تقرير جديد صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فيروسا غديا من الممكن أن يكون قد تسبب في تفشي تسع حالات حادة من التهاب الكبد لدى الأطفال في ولاية ألاباما الأمريكية.
وأفادت المراكز أن جميع الأطفال التسعة المصابين بالتهاب الكبد الحاد الوخيم ثبتت إصابتهم بالفيروس الغدي
، ولم يكن لدى أي منهم تاريخ من الإصابة بعدوى كوفيد-19.
وعانى ثلاثة من الأطفال من فشل الكبد واحتاج اثنان إلى عمليات زرع كبد. وهم حاليا قد تعافوا أو في مرحلة التعافي.
وأشارت الوكالة الصحية إلى أن الفيروس الغدي قد يكون سبب هذه الحالات المبلغ عنها، ولكن لا يزال يجري التحقيق في العوامل البيئية والظرفية المحتملة الأخرى. وأكدت أن الفيروس الغدي من النوع 41 عادة ما يظهر على شكل إسهال وقيء وحمى، وغالبا ما يكون مصحوبا بأعراض تنفسية.
وقالت المراكز الصحية أنه في حين كانت هناك تقارير عن حالات إصابة بالتهاب الكبد لدى الأطفال المنقوصي المناعة مع عدوى الفيروس الغدي، فمن غير المعروف فيما إذا كان الفيروس الغدي من النوع 41 هو سبب التهاب الكبد لدى الأطفال الأصحاء.