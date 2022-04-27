https://arabic.sputniknews.com/20220427/تسجيل-حالة-التهاب-كبدي-شديد-وحاد-مجهول-العامل-المسبب-في-فلسطين-1061651268.html
تسجيل حالة التهاب كبدي شديد وحاد مجهول العامل المسبب في فلسطين
تسجيل حالة التهاب كبدي شديد وحاد مجهول العامل المسبب في فلسطين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T01:09+0000
2022-04-27T01:09+0000
2022-04-27T01:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت الوزارة في بيان صحفي، "تعلن وزارة الصحة عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب وهي لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، أدى دخوله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب".وأضافت، "وتقوم الطواقم الطبية المعنية بالتقصي الوبائي للحالة والمتابعة الحثيثة لرصد أي حالات أخرى".وأكدت أن اكتشاف الحالة جاء في إطار متابعة وزارة الصحة لما تم تسجيله عالميا من حالات التهاب كبدي مجهولة العامل المسبب، وتفعيل منظومة الترصد لمثل هذه الحالات.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت خلال شهر أبريل/نيسان الجاري عن تسجيل 170 حالة التهاب كبدي حاد وشديد في العديد من دول العالم، بما فيها إسرائيل، ولم يتم التعرف حتى الآن على العامل المسبب لتلك الحالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/192-براءة-اختراع-مسجلة-رسميا-في-فلسطين-1061650973.html
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أخبار فلسطين اليوم
تسجيل حالة التهاب كبدي شديد وحاد مجهول العامل المسبب في فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، "تعلن وزارة الصحة عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب
وهي لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، أدى دخوله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب".
وأضافت، "وتقوم الطواقم الطبية المعنية بالتقصي الوبائي للحالة والمتابعة الحثيثة لرصد أي حالات أخرى".
وأكدت أن اكتشاف الحالة جاء في إطار متابعة وزارة الصحة لما تم تسجيله عالميا من حالات التهاب كبدي مجهولة العامل المسبب، وتفعيل منظومة الترصد لمثل هذه الحالات.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت خلال شهر أبريل/نيسان الجاري عن تسجيل 170 حالة التهاب كبدي حاد وشديد في العديد من دول العالم، بما فيها إسرائيل، ولم يتم التعرف حتى الآن على العامل المسبب لتلك الحالات.