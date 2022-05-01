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https://arabic.sputniknews.com/20220501/خبير-طبي-يحذر-مرضى-الضغط-من-هذه-الوجبة-في-عيد-الفطر-1061773556.html
خبير طبي يحذر مرضى الضغط من هذه الوجبة في عيد الفطر
خبير طبي يحذر مرضى الضغط من هذه الوجبة في عيد الفطر
حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في جامعة القاهرة، مرضى الضغط، من تناول الأسماك المملحة "الفسيخ والرنجة"، خلال عيد الفطر. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T08:27+0000
2022-05-01T08:27+0000
أطعمة
تحذير طبي
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وقال الخبير الطبي إن أي شخص بإمكانه تناول أسماك الفسيخ والرنجة باستثناء مرضى الضغط لأن هذه الأنواع من الأسماك المحفوظة تحتوي كمية كبيرة للغاية من الأملاح.وأوضح موافي أن العدو الأول لمرضى الضغط هو الملح، محذرا من حدوث مضاعفات في حال تناول مرضى الضغط لهذه الأطعمة، بحسب موقع "مصراوي".وقال أستاذ طب الحالات الحرجة إن مريض الضغط بإمكانه تناول الليمون والشطة والفلفل الأخضر والبصل والثوم والخل، ولكن لا يمكنه تناول الملح الأبيض.يذكر أن الكثير من المصريين يحرصون على تناول أسماك الفسيخ والرنجة خلال أيام عيد الفطر بعد امتناعهم عن تناولها طوال شهر رمضان.
https://arabic.sputniknews.com/20200417/مصر-تحذيرات-من-الفسيخ-فيه-سم-قاتل-ويسبب-الشلل-التام-1045198859.html
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أطعمة, تحذير طبي

خبير طبي يحذر مرضى الضغط من هذه الوجبة في عيد الفطر

08:27 GMT 01.05.2022
© CC0 قياس الضغط
قياس الضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© CC0
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حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في جامعة القاهرة، مرضى الضغط، من تناول الأسماك المملحة "الفسيخ والرنجة"، خلال عيد الفطر.
وقال الخبير الطبي إن أي شخص بإمكانه تناول أسماك الفسيخ والرنجة باستثناء مرضى الضغط لأن هذه الأنواع من الأسماك المحفوظة تحتوي كمية كبيرة للغاية من الأملاح.
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وأوضح موافي أن العدو الأول لمرضى الضغط هو الملح، محذرا من حدوث مضاعفات في حال تناول مرضى الضغط لهذه الأطعمة، بحسب موقع "مصراوي".
وقال أستاذ طب الحالات الحرجة إن مريض الضغط بإمكانه تناول الليمون والشطة والفلفل الأخضر والبصل والثوم والخل، ولكن لا يمكنه تناول الملح الأبيض.
يذكر أن الكثير من المصريين يحرصون على تناول أسماك الفسيخ والرنجة خلال أيام عيد الفطر بعد امتناعهم عن تناولها طوال شهر رمضان.
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