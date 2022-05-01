https://arabic.sputniknews.com/20220501/صافرة-روسية-تقود-مباراة-في-الدوري-السعودي-بكرة-القدم-1061780146.html
"صافرة روسية" تقود مباراة في الدوري السعودي بكرة القدم
"صافرة روسية" تقود مباراة في الدوري السعودي بكرة القدم
سوف يدير طاقم تحكيم روسي، بقيادة الحكم الدولي سيرغي كاراسيف، مباراة في الدوري السعودي بكرة القدم للمحترفين. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T13:52+0000
2022-05-01T13:52+0000
2022-05-01T13:52+0000
رياضة
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وبحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لروسيا الاتحادية، فإن طاقم التحكيم سوف يرأسه كاراسيف ويساعده إيغور ديميشكو ومكسيم جافريلين كاراسيف، وسيكون فيتالي ميشكوف مسؤولا عن نظام مساعدة الحكام بالفيديو (VAR).ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 5 مايو/أيار.يذكر أنه في عام 2018، قام الحكام الروس سيرغي لابوشكين وأليكسي إسكوف وسيرغي إيفانوف، بتحكيم مباراة في المملكة العربية السعودية.هذا ومنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مشاركة الحكام الروس في المباريات المقبلة تحت مظلة الاتحاد سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو المباريات الدولية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"صافرة روسية" تقود مباراة في الدوري السعودي بكرة القدم
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سوف يدير طاقم تحكيم روسي، بقيادة الحكم الدولي سيرغي كاراسيف، مباراة في الدوري السعودي بكرة القدم للمحترفين.
وبحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لروسيا الاتحادية، فإن طاقم التحكيم سوف يرأسه كاراسيف ويساعده إيغور ديميشكو ومكسيم جافريلين كاراسيف، وسيكون فيتالي ميشكوف مسؤولا عن نظام مساعدة الحكام بالفيديو (VAR).
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 5 مايو/أيار.
يذكر أنه في عام 2018، قام الحكام الروس سيرغي لابوشكين وأليكسي إسكوف وسيرغي إيفانوف، بتحكيم مباراة في المملكة العربية السعودية.
هذا ومنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مشاركة الحكام الروس في المباريات المقبلة تحت مظلة الاتحاد سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو المباريات الدولية.