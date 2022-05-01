https://arabic.sputniknews.com/20220501/نائب-سوري-لـسبوتنيك-مرسوم-العفو-الرئاسي-عن-جرائم-الإرهاب-يقلب-صفحة-الحربصور-1061775075.html

نائب سوري لـ"سبوتنيك": مرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب يقلب صفحة الحرب...صور

نائب سوري لـ"سبوتنيك": مرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب يقلب صفحة الحرب...صور

أثار المرسوم التشريعي رقم /7/ للعام 2022، الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، حالة من الارتياح لدى الأوساط الاجتماعية والرسمية السورية. 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T10:02+0000

2022-05-01T10:02+0000

2022-05-01T10:02+0000

أخبار سوريا اليوم

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ويعد هذا المرسوم وفقًا للمراقبين الأول من نوعه كونه يشمل كل مواطن سوري يحمل الجنسية على أن لا يكون هناك وثائق تثبت إدانته بالقتل المباشر من دون أية مساءلة ومن دون الحاجة إلى إجراء تسوية أوضاع كما هي العادلة في قوانين ومراسيم العفو السابقة.وعن السياق السياسي لمرسوم العفو، أشار جمول إلى أن "هذا القانون يوضح للعالم أن سوريا لم تكن كما يصفها الغرب وأن الإرهاب لم يكن موجودا فيها بل إن الولايات المتحدة ودول الغرب هي من أوجدت التنظيمات الإرهابية التي جاءت إلى سوريا من كل أنحاء العالم، وأن الإرهاب فيها لم يكن إرهاب فرد بل هو إرهاب دول قادت الحرب الإرهابية على الدولة السورية من أجل تدميرها وسرقة خيراتها، وما حصل في سوريا خلال هذه الحرب هو مؤامرة من إجل إسقاط الدولة وجعلها فاشلة وتدمير حضارتها وزراعتها وصناعتها وتاريخها العظيم الذي يمتد لعشرات آلاف السنين".وأضاف: "يهدف هذا المرسوم إلى عودة السوريين إلى وطنهم ودولتهم لكي يساهموا في إعادة بنائها وإعمارها بعد أن صمد الشعب السوري وصمدت الدولة السورية والقيادة السورية في وجه الدول المتآمرة، لكي لا يظلوا عرضة للابتزاز من قبل هذه الدول التي دمرت بلادنا والتي سبق أن نصبت خيم اللجوء للسوريين منذ الساعات الأولى للأحداث في سوريا واعتبرتهم لاجئين، فيما احتضنت سوريا كل من لجأ إليها وكرمته وأعزته ولم تهنه كما فعلت تلك الدول باللاجئين السوريين الذين هربوا من بطش الإرهابيين، حيث قامت هذه الدول بإذلالهم وإهانتهم وابتزازهم، وسوريا اليوم تدعوا أبناءها إلى العودة لبناء وإعمار بلدهم، ولكي يتخلصوا من الذل والإهانة والابتزاز ومن الدول التي تريد استعمالهم ضد دولتهم وبلدهم".وأردف البرلماني السوري، قائلا: "أدعو كل الإخوة السوريين في الخارج للعودة إلى حضن الوطن كي نعيد إعمار سوريا التي دمرها تآمر الدول التي أرادت إسقاطنا، فالولايات المتحدة الأمريكية التي تنادي بالحرية تحتل أرضنا، وكذلك تفعل تركيا التي تنادي بحرية الشعب السوري، هذه الدول تحتل أرضنا خلافا لكل القوانين الدولية وتنتهك حقوق الإنسان السوري كل يوم وترتكب جرائم حرب بحق السوريين، وهو ذات الشيء الذي يحدث في أوكرانيا؛ فما يجري هناك من حرب إرهابية من قبل النازيين الجدد يأتي بدعم من الولايات المتحدة ودول الغرب المتغطرس التي لا تريد لشعوبنا الأمان ولا الحرية بل تريد أن تكون دولنا فاشلة وتابعة لها".وأجمع الخبراء والسياسيون السوريون على أن مرسوم العفو الرئاسي يقلب صفحة الحرب بما في الممارسات التي تم توريط شريحة كبيرة من السوريين بارتكابها.ويقضي المرسوم التشريعي رقم /7/ للعام 2022، بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/ أبريل 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.وتجدر الإشارة إلى أن معظم المحافظات للسورية شهدت خلال الفترة الماضية تسويات أوضاع شملت أعدادا كبيرة من المواطنين السوريين وفقا لقوانين ومراسيم رئاسية بهدف عودة هؤلاء إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية، وطي صفحة الحرب التي نغصت حياة السوريين منذ أحد عشر عاما.

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أخبار سوريا اليوم