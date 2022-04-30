عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220430/الرئيس-الأسد-يصدر-عفوا-عاما-عن-الجرائم-الإرهابية-باستثناء-المفضية-للموت--1061757723.html
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن "الجرائم الإرهابية" باستثناء "المفضية للموت"
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن "الجرائم الإرهابية" باستثناء "المفضية للموت"
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عفوا عاما عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها مواطنون سوريون قبل تاريخ اليوم، 30 أبريل/نيسان، عدا عن "الجرائم الإرهابية التي أفضت... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T11:08+0000
2022-04-30T11:08+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104476/36/1044763603_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_d75c151d730e46c451528958b0455d45.jpg
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت: "الرئيس الأسد يُصدر المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/04/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان".وأضاف البيان: "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره".كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، في 28 أبريل/نيسان مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين وزير دفاع جديد.وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/الروبل-في-موقع-ريادي-بين-العملات-الناشئة-1061756992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104476/36/1044763603_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_eb7f67b01d7d262418abf7fa443ea74b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن "الجرائم الإرهابية" باستثناء "المفضية للموت"

11:08 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عفوا عاما عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها مواطنون سوريون قبل تاريخ اليوم، 30 أبريل/نيسان، عدا عن "الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى قتل إنسان".
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت: "الرئيس الأسد يُصدر المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/04/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان".
وأضاف البيان: "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره".
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
الروبل في موقع "ريادي" بين العملات الناشئة
10:37 GMT
كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، في 28 أبريل/نيسان مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين وزير دفاع جديد.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала