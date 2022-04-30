https://arabic.sputniknews.com/20220430/الرئيس-الأسد-يصدر-عفوا-عاما-عن-الجرائم-الإرهابية-باستثناء-المفضية-للموت--1061757723.html
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن "الجرائم الإرهابية" باستثناء "المفضية للموت"
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن "الجرائم الإرهابية" باستثناء "المفضية للموت"
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عفوا عاما عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها مواطنون سوريون قبل تاريخ اليوم، 30 أبريل/نيسان، عدا عن "الجرائم الإرهابية التي أفضت... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T11:08+0000
2022-04-30T11:08+0000
2022-04-30T11:08+0000
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت: "الرئيس الأسد يُصدر المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/04/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان".وأضاف البيان: "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره".كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، في 28 أبريل/نيسان مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين وزير دفاع جديد.وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/الروبل-في-موقع-ريادي-بين-العملات-الناشئة-1061756992.html
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أخبار سوريا اليوم
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن "الجرائم الإرهابية" باستثناء "المفضية للموت"
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أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عفوا عاما عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها مواطنون سوريون قبل تاريخ اليوم، 30 أبريل/نيسان، عدا عن "الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى قتل إنسان".
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا
"، اليوم السبت: "الرئيس الأسد يُصدر المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/04/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان".
وأضاف البيان: "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره".
كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، في 28 أبريل/نيسان مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين وزير دفاع جديد.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع".