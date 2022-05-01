https://arabic.sputniknews.com/20220501/ولي-عهد-أبو-ظبي-يأمر-بصرف-عيدية-لفئة-اجتماعية-في-جميع-الإمارات-1061775273.html
ولي عهد أبو ظبي يأمر بصرف عيدية لفئة اجتماعية في جميع الإمارات
ولي عهد أبو ظبي يأمر بصرف عيدية لفئة اجتماعية في جميع الإمارات
وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بصرف عيدية لفئة اجتماعية في الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T10:04+0000
2022-05-01T10:04+0000
2022-05-01T10:04+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت صحيفة "البيان" أن ولي عهد أبو ظبي أمر بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع على مستوى البلاد والمسجلين لدى الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة. وتشمل العيدية الأطفال دون سن 18 عاما.وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من صرف العيدية هو إدخال البهجة والسرور في نفوس جميع الأطفال خلال العيد.وكانت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات أعلنت، أمس، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم غد الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
ولي عهد أبو ظبي يأمر بصرف عيدية لفئة اجتماعية في جميع الإمارات
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وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بصرف عيدية لفئة اجتماعية في الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر.
وذكرت صحيفة "البيان" أن ولي عهد أبو ظبي أمر بصرف عيدية
لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع على مستوى البلاد والمسجلين لدى الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة. وتشمل العيدية الأطفال دون سن 18 عاما.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من صرف العيدية هو إدخال البهجة والسرور في نفوس جميع الأطفال خلال العيد.
وكانت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات أعلنت، أمس، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم غد الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.