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أردوغان: علاقاتنا بالسعودية سترتقي لمستوى متميز جدا
أردوغان: علاقاتنا بالسعودية سترتقي لمستوى متميز جدا
توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحسن العلاقات بين بلاده والسعودية، ووصولها إلى مستوى متميز جدا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T07:19+0000
2022-05-02T07:19+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب صلاة العيد في أحد مساجد إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن العلاقات بين أنقرة والرياض "سترتقي إلى مستوى متميز جدا"، موضحا أنه تم تناول هذا الأمر خلال المحادثات الثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وكان الرئيس التركي قد غادر الأراضي السعودية، يوم الجمعة، وذلك بعد أول زيارة يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.أشاد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بزيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والسعودية، معتبرا أنها "خطوة إيجابية لصالح المنطقة".وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى الإمارات هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/أردوغان-تركيا-مستعدة-لإقامة-حوار-مع-مصر-كما-تفعل-مع-إسرائيل-1061758819.html
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أخبار تركيا اليوم

أردوغان: علاقاتنا بالسعودية سترتقي لمستوى متميز جدا

07:19 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحسن العلاقات بين بلاده والسعودية، ووصولها إلى مستوى متميز جدا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب صلاة العيد في أحد مساجد إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
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وقال الرئيس التركي إن العلاقات بين أنقرة والرياض "سترتقي إلى مستوى متميز جدا"، موضحا أنه تم تناول هذا الأمر خلال المحادثات الثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكان الرئيس التركي قد غادر الأراضي السعودية، يوم الجمعة، وذلك بعد أول زيارة يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.
أشاد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بزيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والسعودية، معتبرا أنها "خطوة إيجابية لصالح المنطقة".
وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى الإمارات هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.
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