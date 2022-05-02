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https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-الألمان-يحذرون-من-خطورة-تجربة-فرض-حظر-على-النفط-الروسي-1061791517.html
إعلام: الألمان يحذرون من خطورة تجربة فرض حظر على النفط الروسي
إعلام: الألمان يحذرون من خطورة تجربة فرض حظر على النفط الروسي
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى أن فرض حظر على النفط الروسي سيكون "تجربة ذات نتيجة غير معروفة" للاقتصاد الأوروبي. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T07:34+0000
2022-05-02T07:34+0000
اقتصاد
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وقال كلاوس ستراثمان، مراسل صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، في منشوره إن الإجراءات التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي تعكس حالة عدم اليقين. ويشدد ستراتمان حول "ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تختار الآن فرض سقف للسعر، أو حظرا مرحليا بفترات انتقالية، أو تعريفات عقابية على النفط الروسي، في النهاية، لا يهم: فالمخاطر هائلة".وتابع، قائلا إن النفط الروسي يذهب بشكل أساسي إلى مصفاة تكرير النفط في براندنبورغ، المنعزلة عن البنية التحتية النفطية في ألمانيا الغربية. وحذر ستراتمان من أنه إذا توقف هذا النفط عن التدفق عبر خط أنابيب "دروجبا"، فلا مفر من حدوث ارتفاع حاد في الأسعار في ألمانيا الشرقية، مضيفا: "المصادر البديلة لن تكون متاحة بالسرعة الكافية، ولن تكون بالحجم المطلوب، ولن تكون لها الخصائص الضرورية".زد على ذلك، سيكون ارتفاع الأسعار في أسواق النفط العالمية أمرا حتميا أيضا، في حين أن روسيا ستكون قادرة على زيادة عائداتها إذا وجدت مشترين آخرين بسرعة كافية.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على روسيا. وأثّرت الإجراءات التقييدية بشكل رئيسي على القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا. وأصبحت الدعوات للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية أعلى. ومع ذلك، أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
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اقتصاد

إعلام: الألمان يحذرون من خطورة تجربة فرض حظر على النفط الروسي

07:34 GMT 02.05.2022
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© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أشار تقرير إعلامي ألماني إلى أن فرض حظر على النفط الروسي سيكون "تجربة ذات نتيجة غير معروفة" للاقتصاد الأوروبي.
وقال كلاوس ستراثمان، مراسل صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، في منشوره إن الإجراءات التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي تعكس حالة عدم اليقين. ويشدد ستراتمان حول "ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تختار الآن فرض سقف للسعر، أو حظرا مرحليا بفترات انتقالية، أو تعريفات عقابية على النفط الروسي، في النهاية، لا يهم: فالمخاطر هائلة".

وأضاف، إنه فيما يتعلق بقضايا النفط والغاز: "من الصعب التهديد بالمقاطعة عندما يكون من الواضح أنه لا توجد بدائل كافية"، خاصة في ألمانيا.

وتابع، قائلا إن النفط الروسي يذهب بشكل أساسي إلى مصفاة تكرير النفط في براندنبورغ، المنعزلة عن البنية التحتية النفطية في ألمانيا الغربية. وحذر ستراتمان من أنه إذا توقف هذا النفط عن التدفق عبر خط أنابيب "دروجبا"، فلا مفر من حدوث ارتفاع حاد في الأسعار في ألمانيا الشرقية، مضيفا: "المصادر البديلة لن تكون متاحة بالسرعة الكافية، ولن تكون بالحجم المطلوب، ولن تكون لها الخصائص الضرورية".
زد على ذلك، سيكون ارتفاع الأسعار في أسواق النفط العالمية أمرا حتميا أيضا، في حين أن روسيا ستكون قادرة على زيادة عائداتها إذا وجدت مشترين آخرين بسرعة كافية.
وخلص ستراتمان إلى أن "أمل الأوروبيين في أن تمتنع الدول الأخرى عن شراء النفط الروسي الرخيص تضامنا هو أمر ساذج. سيكون حظر النفط تجربة ذات نتائج غير مؤكدة".
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على روسيا. وأثّرت الإجراءات التقييدية بشكل رئيسي على القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا. وأصبحت الدعوات للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية أعلى. ومع ذلك، أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
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