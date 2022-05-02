https://arabic.sputniknews.com/20220502/البنتاغون-أمريكا-سلمت-14-طائرة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-في-يوم-واحد-1061802107.html
البنتاغون: أمريكا سلمت 14 طائرة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في يوم واحد
البنتاغون: أمريكا سلمت 14 طائرة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في يوم واحد
صرح مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين بأن الولايات المتحدة سلمت 80% من مدافع الهاوتزر الأمريكية المخصصة لها إلى القوات الأوكرانية، ودرّبت ما لا يقل عن 170... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T17:12+0000
2022-05-02T17:12+0000
2022-05-02T17:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأضاف المسؤول الأمريكي، اليوم الاثنين: "أستطيع أن أؤكد أن 80% من مدافع الهاوتزر (M177) قد تم تسليمها إلى الأوكرانيين"، مضيفًا أن 70 من أصل 90 مدفعًا كانت قد دخلت الخدمة.وأشار المسؤول إلى أن "الأوكرانيين تسلموا نصف قذائف الهاوتزر التي يبلغ عددها 140 ألفًا من عيار 155 ملم".ووفقا له، تم تدريب أكثر من 170 من العسكريين الأوكران على التعامل مع المدافع، ومن المتوقع تدريب 50 عنصرا إضافيا يوم الاثنين.وقال المسؤول: "سيصل 50 أوكرانيًا آخر غدًا إلى منشآت التدريب لبدء التدريب هذا الأسبوع".وأضاف أن 20 عسكريًا أوكرانيًا بدأوا دورة أسبوعية للتدرب على طائرات الاستطلاع دون طيار "فوينكس غوست" الهجومية.وقال المتحدث باسم البنتاغون إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أرسلت الولايات المتحدة 14 طائرة بمساعدة عسكرية إلى أوكرانيا، ونظمت 5 دول أخرى 23 طائرة لنفس الغرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-أمريكا-تؤجل-تزويد-تايوان-بمدافع-هاورتز-بسبب-أوكرانيا-1061794817.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
البنتاغون: أمريكا سلمت 14 طائرة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في يوم واحد
17:12 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 17:19 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
صرح مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين بأن الولايات المتحدة سلمت 80% من مدافع الهاوتزر الأمريكية المخصصة لها إلى القوات الأوكرانية، ودرّبت ما لا يقل عن 170 جنديًا للتعامل معها.
وأضاف المسؤول الأمريكي، اليوم الاثنين: "أستطيع أن أؤكد أن 80% من مدافع الهاوتزر (M177) قد تم تسليمها إلى الأوكرانيين"، مضيفًا أن 70 من أصل 90 مدفعًا كانت قد دخلت الخدمة.
وأشار المسؤول إلى أن "الأوكرانيين تسلموا نصف قذائف الهاوتزر التي يبلغ عددها 140 ألفًا من عيار 155 ملم".
ووفقا له، تم تدريب أكثر من 170 من العسكريين الأوكران على التعامل مع المدافع، ومن المتوقع تدريب 50 عنصرا إضافيا يوم الاثنين.
وقال المسؤول: "سيصل 50 أوكرانيًا آخر غدًا إلى منشآت التدريب لبدء التدريب هذا الأسبوع".
وأضاف أن 20 عسكريًا أوكرانيًا بدأوا دورة أسبوعية للتدرب على طائرات الاستطلاع دون طيار "فوينكس غوست" الهجومية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون
إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أرسلت الولايات المتحدة 14 طائرة بمساعدة عسكرية إلى أوكرانيا، ونظمت 5 دول أخرى 23 طائرة لنفس الغرض.