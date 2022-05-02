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https://arabic.sputniknews.com/20220502/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مُسيرة-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-محافظة-مأرب-1061805487.html
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة مأرب
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة مأرب
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، في محافظة مأرب، وذلك في ظل هدنة الأمم المتحدة... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T23:03+0000
2022-05-02T23:03+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مُسيّرة تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب".وبوقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل أحد منتسبيه وإصابة آخر، بقذيفة اتهم جماعة الحوثيين بإطلاقها على موقع عسكري تابع له في جبهة الجَدافِر شرق مديرية الحَزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.وقال عبد السلام عبر "تويتر"، "انتهى الشهر الأول للهدنة الإنسانية دون أن تسمح دول العدوان "في إشارة إلى التحالف العربي" بأي رحلة إلى مطار صنعاء في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه إضافة إلى الاستمرار في عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة "غرب اليمن" واستمرار الخروق العسكرية".وأضاف أن "طيران العدوان التجسسي شن صباح اليوم غارتين في منطقة صِرواح في محافظة مأرب "شمال شرقي اليمن".ويوم الاثنين الماضي، اتهم الجيش اليمني، جماعة الحوثيين بتنفيذ 1924 خرقا للهدنة الأممية خلال 21 يوما من سريانها مطلع الشهر الماضي.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-نتوق-إلى-سلام-دائم-وشامل-يبنى-على-المرجعيات-الثلاث-1061789063.html
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أخبار اليمن الأن

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة مأرب

23:03 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRY
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، في محافظة مأرب، وذلك في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مُسيّرة تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب".
وبوقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل أحد منتسبيه وإصابة آخر، بقذيفة اتهم جماعة الحوثيين بإطلاقها على موقع عسكري تابع له في جبهة الجَدافِر شرق مديرية الحَزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وجاء إعلان الجيش اليمني، بعد ساعات من توجيه رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اتهاما للتحالف العربي باستمرار خرق الهدنة الأممية التي تدخل اليوم شهرها الثاني.
وقال عبد السلام عبر "تويتر"، "انتهى الشهر الأول للهدنة الإنسانية دون أن تسمح دول العدوان "في إشارة إلى التحالف العربي" بأي رحلة إلى مطار صنعاء في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه إضافة إلى الاستمرار في عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة "غرب اليمن" واستمرار الخروق العسكرية".
وأضاف أن "طيران العدوان التجسسي شن صباح اليوم غارتين في منطقة صِرواح في محافظة مأرب "شمال شرقي اليمن".
ويوم الاثنين الماضي، اتهم الجيش اليمني، جماعة الحوثيين بتنفيذ 1924 خرقا للهدنة الأممية خلال 21 يوما من سريانها مطلع الشهر الماضي.
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وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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