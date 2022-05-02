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https://arabic.sputniknews.com/20220502/الكاظمي-يتعهد-بملاحقة-منفذي-الاعتداء-الجبان-في-أربيل--1061792836.html
الكاظمي يتعهد بملاحقة منفذي "الاعتداء الجبان" في أربيل
الكاظمي يتعهد بملاحقة منفذي "الاعتداء الجبان" في أربيل
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة ستلاحق منفذي الهجوم الصاروخي في محافظة أربيل. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T09:02+0000
2022-05-02T09:02+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وتضمن الاتصال مناقشة الأوضاع الأمنية واستهداف "عصابات الإرهاب والجريمة" لأحد المصافي في قضاء خبات في محافظة أربيل.وعن هذا الهجوم، قال الكاظمي: "قواتنا المسلحة البطلة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان".وأكد أن "شعبنا العراقي في كل مكان سوف تزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون".ويوم الأحد، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، فتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي الذي شهدته المحافظة الواقعة في إقليم كردستان العراق.وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن، أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ في منطقة خبات في محافظة أربيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/العراق-يعلن-فتح-تحقيق-في-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1061790348.html
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أخبار العراق اليوم

الكاظمي يتعهد بملاحقة منفذي "الاعتداء الجبان" في أربيل

09:02 GMT 02.05.2022
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
 مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة ستلاحق منفذي الهجوم الصاروخي في محافظة أربيل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
جرحى في قصف صاروخي على أربيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
العراق يعلن فتح تحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل
06:18 GMT
وتضمن الاتصال مناقشة الأوضاع الأمنية واستهداف "عصابات الإرهاب والجريمة" لأحد المصافي في قضاء خبات في محافظة أربيل.
وعن هذا الهجوم، قال الكاظمي: "قواتنا المسلحة البطلة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان".
وأكد أن "شعبنا العراقي في كل مكان سوف تزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون".
ويوم الأحد، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، فتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي الذي شهدته المحافظة الواقعة في إقليم كردستان العراق.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن، أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ في منطقة خبات في محافظة أربيل.
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