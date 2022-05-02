https://arabic.sputniknews.com/20220502/العراق-يعلن-فتح-تحقيق-في-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1061790348.html
العراق يعلن فتح تحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل
العراق يعلن فتح تحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل
أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، فتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المحافظة الواقعة في إقليم كردستان العراق. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T06:18+0000
2022-05-02T06:18+0000
2022-05-02T06:18+0000
أخبار العراق اليوم
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جاءت تصريحات خوشناو خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.وقال خوشناو إن 6 صواريخ سقطت على قضاء خبات في المحافظة، مساء الأحد.وأوضح أن الصواريخ تم إطلاقها من بلدة برطلة، مؤكدا أنها ليست من طراز كاتيوشا.وأشار إلى أن هناك تنسيق "عال بيننا وبين الحكومة المحلية في نينوى للتحقيق حول الهجوم".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن، أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ في منطقة خبات في محافظة أربيل.وقال الجهاز: "سقوط 6 صواريخ قرب نهر بادينان في قضاء خبات بمحافظة أربيل"، موضحا أنه "لا توجد خسائر بالأرواح أو خسائر مادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/العراق-يعلن-تعليق-الرحلات-الجوية-في-مطار-بغداد-الدولي-1061778309.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يعلن فتح تحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل
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أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، فتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المحافظة الواقعة في إقليم كردستان العراق.
جاءت تصريحات خوشناو خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية
الرسمية.
وقال خوشناو إن 6 صواريخ سقطت على قضاء خبات في المحافظة، مساء الأحد.
وأوضح أن الصواريخ تم إطلاقها من بلدة برطلة، مؤكدا أنها ليست من طراز كاتيوشا.
وأشار إلى أن هناك تنسيق "عال بيننا وبين الحكومة المحلية في نينوى للتحقيق حول الهجوم".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن، أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ في منطقة خبات
في محافظة أربيل.
وقال الجهاز: "سقوط 6 صواريخ قرب نهر بادينان في قضاء خبات بمحافظة أربيل"، موضحا أنه "لا توجد خسائر بالأرواح أو خسائر مادية".