عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220502/العراق-يعلن-فتح-تحقيق-في-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1061790348.html
العراق يعلن فتح تحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل
العراق يعلن فتح تحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل
أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، فتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المحافظة الواقعة في إقليم كردستان العراق. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T06:18+0000
2022-05-02T06:18+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048123102_0:225:3241:2048_1920x0_80_0_0_b8fc1c199b4ce6db494dd4a24e5e1b5f.jpg
جاءت تصريحات خوشناو خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.وقال خوشناو إن 6 صواريخ سقطت على قضاء خبات في المحافظة، مساء الأحد.وأوضح أن الصواريخ تم إطلاقها من بلدة برطلة، مؤكدا أنها ليست من طراز كاتيوشا.وأشار إلى أن هناك تنسيق "عال بيننا وبين الحكومة المحلية في نينوى للتحقيق حول الهجوم".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن، أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ في منطقة خبات في محافظة أربيل.وقال الجهاز: "سقوط 6 صواريخ قرب نهر بادينان في قضاء خبات بمحافظة أربيل"، موضحا أنه "لا توجد خسائر بالأرواح أو خسائر مادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/العراق-يعلن-تعليق-الرحلات-الجوية-في-مطار-بغداد-الدولي-1061778309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048123102_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ad43f2790b13284a13b999b6011bfa4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

العراق يعلن فتح تحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل

06:18 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDجرحى في قصف صاروخي على أربيل
جرحى في قصف صاروخي على أربيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
تابعنا عبرTelegram
أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، فتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المحافظة الواقعة في إقليم كردستان العراق.
جاءت تصريحات خوشناو خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
العراق يعلن تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي
أمس, 12:16 GMT
وقال خوشناو إن 6 صواريخ سقطت على قضاء خبات في المحافظة، مساء الأحد.
وأوضح أن الصواريخ تم إطلاقها من بلدة برطلة، مؤكدا أنها ليست من طراز كاتيوشا.
وأشار إلى أن هناك تنسيق "عال بيننا وبين الحكومة المحلية في نينوى للتحقيق حول الهجوم".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن، أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ في منطقة خبات في محافظة أربيل.
وقال الجهاز: "سقوط 6 صواريخ قرب نهر بادينان في قضاء خبات بمحافظة أربيل"، موضحا أنه "لا توجد خسائر بالأرواح أو خسائر مادية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала