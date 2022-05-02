https://arabic.sputniknews.com/20220502/رئيس-شركة-طاقة-ألمانية-ألمانيا-لن-تصمد-لأكثر-من-شتائين-دون-غاز-روسيا-1061798909.html
رئيس شركة طاقة ألمانية: ألمانيا لن تصمد لأكثر من "شتائين" دون غاز روسيا
رئيس شركة طاقة ألمانية: ألمانيا لن تصمد لأكثر من "شتائين" دون غاز روسيا
قال ليونارد بيرنباوم، رئيس أكبر شركة ألمانية للطاقة "E.ON"، إنه من دون واردات الغاز من روسيا، لن تصمد ألمانيا في الشتائين المقبلين تقريبًا، ومن المتوقع أن تلحق... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T14:43+0000
2022-05-02T14:43+0000
2022-05-02T14:43+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف بيرنباوم، في مقابلة مع صحيفة "FAZ"، اليوم الاثنين: "دون الغاز الروسي، من غير المرجح أن نصمد في فصلي الشتاء المقبلين، عدا عن الأضرار التي ستتكبدها صناعتنا واقتصادنا".وتابع: "ولكن بعد ذلك لن يكون لدينا صناعة الصلب ولا الصناعات الكيماوية، ستكون العواقب وخيمة، لذلك يمكنني فقط أن أحذر من حظر الغاز".وقال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، في 30 نيسان/أبريل، إن بلاده ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، معتبرا أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السداد "ابتزاز".وكتب على تويتر: "أريد أن أخاطب بوتين وأعلن بوضوح: لن نسمح لأحد بابتزازنا! لن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى في المستقبل".في وقت سابق، قال زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، تينو كروبال، إن ألمانيا يجب أن تدشن خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" مقابل القدرة على دفع ثمن الوقود باليورو.وفي بداية العام الحالي، استوردت ألمانيا ما يقرب من 55% من غازها الطبيعي من روسيا، وحتى الآن، انخفضت هذه الحصة إلى 40%، وتعتبر برلين الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر والولايات المتحدة ودول أخرى بدائل محتملة للواردات من روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
رئيس شركة طاقة ألمانية: ألمانيا لن تصمد لأكثر من "شتائين" دون غاز روسيا
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قال ليونارد بيرنباوم، رئيس أكبر شركة ألمانية للطاقة "E.ON"، إنه من دون واردات الغاز من روسيا، لن تصمد ألمانيا في الشتائين المقبلين تقريبًا، ومن المتوقع أن تلحق أضرارًا بالاقتصاد والصناعة.
وأضاف بيرنباوم، في مقابلة مع صحيفة "FAZ"، اليوم الاثنين: "دون الغاز الروسي، من غير المرجح أن نصمد في فصلي الشتاء المقبلين، عدا عن الأضرار التي ستتكبدها صناعتنا واقتصادنا".
وتابع: "ولكن بعد ذلك لن يكون لدينا صناعة الصلب ولا الصناعات الكيماوية، ستكون العواقب وخيمة، لذلك يمكنني فقط أن أحذر من حظر الغاز".
وقال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، في 30 نيسان/أبريل، إن بلاده ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، معتبرا أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السداد "ابتزاز".
وكتب على تويتر
: "أريد أن أخاطب بوتين وأعلن بوضوح: لن نسمح لأحد بابتزازنا! لن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى في المستقبل".
في وقت سابق، قال زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، تينو كروبال، إن ألمانيا يجب أن تدشن خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" مقابل القدرة على دفع ثمن الوقود باليورو.
وفي بداية العام الحالي، استوردت ألمانيا ما يقرب من 55% من غازها الطبيعي من روسيا، وحتى الآن، انخفضت هذه الحصة إلى 40%، وتعتبر برلين الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر والولايات المتحدة ودول أخرى بدائل محتملة للواردات من روسيا.