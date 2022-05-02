https://arabic.sputniknews.com/20220502/مدرب-تشيلسي-غاضب-من-خسارة-الفريق-أمام-إيفرتون-1061788816.html
مدرب تشيلسي غاضب من خسارة الفريق أمام إيفرتون
مدرب تشيلسي غاضب من خسارة الفريق أمام إيفرتون
أكد مدرب نادي تشيلسي، توماس توخيل، عدم رضاه عن أداء الفريق بعد الخسارة بهدف أمام نظيره إيفرتون يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T00:00+0000
2022-05-02T00:00+0000
2022-05-02T00:45+0000
نادي تشيلسي
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وأبدى تشيلسي قويا خلال مجريات المباراة وسيطر طوال اللقاء على رتم المباراة، ولكن إيفرتون حسم اللقاء من تفاصيل صغيرة يرى توخيل إنها يجب إصلاحها.وأبدى مدرب تشيلسي غضبه من الدفاع وأنه يجب أن يحافظ على نظافة شباكه إذا أراد أن يكون في القمة طوال الوقت.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/إيفرتون-يفوز-على-تشيلسي-وينعش-آماله-بالبقاء-في-البريميرليغ-فيديو-1061784042.html
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نادي تشيلسي
مدرب تشيلسي غاضب من خسارة الفريق أمام إيفرتون
00:00 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 00:45 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
أكد مدرب نادي تشيلسي، توماس توخيل، عدم رضاه عن أداء الفريق بعد الخسارة بهدف أمام نظيره إيفرتون يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأبدى تشيلسي قويا خلال مجريات المباراة وسيطر طوال اللقاء على رتم المباراة
، ولكن إيفرتون حسم اللقاء من تفاصيل صغيرة يرى توخيل إنها يجب إصلاحها.
وأبدى مدرب تشيلسي غضبه من الدفاع وأنه يجب أن يحافظ على نظافة شباكه إذا أراد أن يكون في القمة طوال الوقت.