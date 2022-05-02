عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220502/مدرب-تشيلسي-غاضب-من-خسارة-الفريق-أمام-إيفرتون-1061788816.html
مدرب تشيلسي غاضب من خسارة الفريق أمام إيفرتون
مدرب تشيلسي غاضب من خسارة الفريق أمام إيفرتون
أكد مدرب نادي تشيلسي، توماس توخيل، عدم رضاه عن أداء الفريق بعد الخسارة بهدف أمام نظيره إيفرتون يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T00:00+0000
2022-05-02T00:45+0000
نادي تشيلسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061788791_0:0:1744:981_1920x0_80_0_0_df5a341a01128220d8f472cbf6e75108.jpg
وأبدى تشيلسي قويا خلال مجريات المباراة وسيطر طوال اللقاء على رتم المباراة، ولكن إيفرتون حسم اللقاء من تفاصيل صغيرة يرى توخيل إنها يجب إصلاحها.وأبدى مدرب تشيلسي غضبه من الدفاع وأنه يجب أن يحافظ على نظافة شباكه إذا أراد أن يكون في القمة طوال الوقت.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/إيفرتون-يفوز-على-تشيلسي-وينعش-آماله-بالبقاء-في-البريميرليغ-فيديو-1061784042.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061788791_136:0:1687:1163_1920x0_80_0_0_e7da5ba5aa38df5d324a7c307375b726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي تشيلسي

مدرب تشيلسي غاضب من خسارة الفريق أمام إيفرتون

00:00 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 00:45 GMT 02.05.2022)
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOمدرب نادي تشيلسي توماس توخيل الأحد 1 مايو 2022
مدرب نادي تشيلسي توماس توخيل الأحد 1 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
تابعنا عبرTelegram
أكد مدرب نادي تشيلسي، توماس توخيل، عدم رضاه عن أداء الفريق بعد الخسارة بهدف أمام نظيره إيفرتون يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأبدى تشيلسي قويا خلال مجريات المباراة وسيطر طوال اللقاء على رتم المباراة، ولكن إيفرتون حسم اللقاء من تفاصيل صغيرة يرى توخيل إنها يجب إصلاحها.
إيفرتون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
إيفرتون يفوز على تشيلسي وينعش آماله بالبقاء في "البريميرليغ"... فيديو
أمس, 16:43 GMT
وأبدى مدرب تشيلسي غضبه من الدفاع وأنه يجب أن يحافظ على نظافة شباكه إذا أراد أن يكون في القمة طوال الوقت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала