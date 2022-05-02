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https://arabic.sputniknews.com/20220502/6-اقتراحات-لوجبة-فطور-صحية-في-عيد-الفطر-1061791896.html
6 اقتراحات لوجبة فطور صحية في عيد الفطر
6 اقتراحات لوجبة فطور صحية في عيد الفطر
بعد انتهاء شهر رمضان، يشعر الكثيرون بالحيرة بشأن أول وجبة فطور صحية يمكن تناولها مع حلول عيد الفطر. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T07:54+0000
2022-05-02T07:54+0000
البيض
عيد الفطر
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في محاولة لحل هذه المشكلة، نشر الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي في موقع "تويتر" قائمة ببعض الأطباق المقترحة لفطور صحي في ذلك اليوم.وجاءت الوجبات المقترحة كالآتي:طبق البيض: يتميز البيض بأنه غني بالبروتين، ويقوي الشعور بالشبع، ويساعد على تناول سعرات حرارية أقل.طبق الشوفان: يتميز الشوفان بأنه غني بالألياف التي تقلل نسبة الكوليسترول، وتزيد من الشعور بالامتلاء، ويمكن إعداد الشوفان بالحليب لتعزيز البروتين.القهوة: تعد القهوة طريقة رائعة لبدء يومك في عيد الفطر، حيث يحسن الكافيين المزاج، والأداء العقلي، بالإضافة لكونه غنيا بمضادات الأكسدة.الفاكهة: تتسم الفاكهة بأنها مصدر غني بالفيتامينات، والبوتاسيوم، وتُشعرك بالامتلاء بسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء والأليافالمكسرات: تعد المكسرات إضافة رائعة لوجبة الفطور، لكونها غنية بالعناصر الغذائية، وقد تساعد في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.جبن قريش: تعد وجبة فطور مميزة حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتدعم الشعور بالشبع، وترفع معدل الأيض.
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البيض, عيد الفطر

6 اقتراحات لوجبة فطور صحية في عيد الفطر

07:54 GMT 02.05.2022
CC0 / Pixabay/Nemoelguedes / وجبة البيض
وجبة البيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
CC0 / Pixabay/Nemoelguedes /
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بعد انتهاء شهر رمضان، يشعر الكثيرون بالحيرة بشأن أول وجبة فطور صحية يمكن تناولها مع حلول عيد الفطر.
في محاولة لحل هذه المشكلة، نشر الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي في موقع "تويتر" قائمة ببعض الأطباق المقترحة لفطور صحي في ذلك اليوم.
وجاءت الوجبات المقترحة كالآتي:
طبق البيض: يتميز البيض بأنه غني بالبروتين، ويقوي الشعور بالشبع، ويساعد على تناول سعرات حرارية أقل.
طبق الشوفان: يتميز الشوفان بأنه غني بالألياف التي تقلل نسبة الكوليسترول، وتزيد من الشعور بالامتلاء، ويمكن إعداد الشوفان بالحليب لتعزيز البروتين.
القهوة: تعد القهوة طريقة رائعة لبدء يومك في عيد الفطر، حيث يحسن الكافيين المزاج، والأداء العقلي، بالإضافة لكونه غنيا بمضادات الأكسدة.
الفاكهة: تتسم الفاكهة بأنها مصدر غني بالفيتامينات، والبوتاسيوم، وتُشعرك بالامتلاء بسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء والألياف
المكسرات: تعد المكسرات إضافة رائعة لوجبة الفطور، لكونها غنية بالعناصر الغذائية، وقد تساعد في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
جبن قريش: تعد وجبة فطور مميزة حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتدعم الشعور بالشبع، وترفع معدل الأيض.
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