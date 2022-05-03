عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220503/أحمد-حلمي-يتصدر-قائمة-الإيرادات-في-ثاني-أيام-العيد-1061824701.html
أحمد حلمي يتصدر قائمة الإيرادات في ثاني أيام العيد
أحمد حلمي يتصدر قائمة الإيرادات في ثاني أيام العيد
تصدر الفنان المصري أحمد حلمي، اليوم الثلاثاء، قائمة إيرادات الأفلام خلال موسم عيد الفطر السينمائي 2022، وذلك لليوم الثاني على التوالي. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T19:59+0000
2022-05-03T19:59+0000
أخبار الفنانين في مصر
مصر
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102803/53/1028035325_0:1426:3510:3400_1920x0_80_0_0_cbd247857dfbc81f72421c289a0afc8e.jpg
وذكرت صحيفة الوطن، مساء اليوم الثلاثاء، أن فيلم "واحد تاني" لأحمد حلمي، حقق أعلى إيرادات في أول أيام العيد تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه، هو ما يرفع إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومي عيد الفطر إلى 6 ملايين جنيه.وأكدت الصحيفة أن إجمالي إيرادات الأفلام المصرية في أول أيام عيد الفطر المبارك قد ارتفعت إلى 10 ملايين و885 ألف جنيه، حيث جاء الفيلم الذي يجمع بين أحمد السقا ومنى زكي "العنكبوت" في المركز الثاني، بعدما حقق 3 ملايين و623 ألف جنيه، ليصل بذلك ما حققه الفيلم 4 ملايين جنيه.وجاء فيلم "زومبي" في المركز الثالث بـ مليونين و217 ألف، حيث لم يحقق أمس سوى 118 ألف جنيه.وكان الفنان المصري، أحمد حلمي، قد طرح خلال الساعات القليلة الماضية، أغنية الفيلم وهي "الحركة دي"، حيث حققت الأغنية في ساعات قليلة مشاهدات عالية وصلت إلى مليون مشاهدة على "يوتيوب" في فترة لم تتخط الـ 10 ساعات.ويشار إلى أن الفيلم الحالي لأحمد حلمي وهو "واحد تاني" يعد عودة قوية له للسينما وذلك بعد غياب قارب الـ 3 سنوات، منذ آخر أعماله في العام 2019 "خيال مآتة"، وهو الفيلم الذي كان من تأليف الكاتب هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير للمرة الأولى.ويشارك حلمي في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أهمهم سيد رجب وروبي وعمرو عبد الجليل وأحمد مالك ونسرين أمين.
https://arabic.sputniknews.com/20210816/أحمد-حلمي-يكشف-عن-صدفة-جمعت-بين-3-من-أفلامه-1049856037.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102803/53/1028035325_0:1096:3510:3729_1920x0_80_0_0_9aa62e8bfd2037647b0c777878a50580.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع

أحمد حلمي يتصدر قائمة الإيرادات في ثاني أيام العيد

19:59 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyالممثل المصري أحمد حلمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 39
الممثل المصري أحمد حلمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 39 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبرTelegram
تصدر الفنان المصري أحمد حلمي، اليوم الثلاثاء، قائمة إيرادات الأفلام خلال موسم عيد الفطر السينمائي 2022، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وذكرت صحيفة الوطن، مساء اليوم الثلاثاء، أن فيلم "واحد تاني" لأحمد حلمي، حقق أعلى إيرادات في أول أيام العيد تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه، هو ما يرفع إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومي عيد الفطر إلى 6 ملايين جنيه.
الممثل المصري أحمد حلمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2021
أحمد حلمي يكشف عن "صدفة" جمعت بين 3 من أفلامه
16 أغسطس 2021, 10:13 GMT
وأكدت الصحيفة أن إجمالي إيرادات الأفلام المصرية في أول أيام عيد الفطر المبارك قد ارتفعت إلى 10 ملايين و885 ألف جنيه، حيث جاء الفيلم الذي يجمع بين أحمد السقا ومنى زكي "العنكبوت" في المركز الثاني، بعدما حقق 3 ملايين و623 ألف جنيه، ليصل بذلك ما حققه الفيلم 4 ملايين جنيه.
وجاء فيلم "زومبي" في المركز الثالث بـ مليونين و217 ألف، حيث لم يحقق أمس سوى 118 ألف جنيه.
وكان الفنان المصري، أحمد حلمي، قد طرح خلال الساعات القليلة الماضية، أغنية الفيلم وهي "الحركة دي"، حيث حققت الأغنية في ساعات قليلة مشاهدات عالية وصلت إلى مليون مشاهدة على "يوتيوب" في فترة لم تتخط الـ 10 ساعات.
ويشار إلى أن الفيلم الحالي لأحمد حلمي وهو "واحد تاني" يعد عودة قوية له للسينما وذلك بعد غياب قارب الـ 3 سنوات، منذ آخر أعماله في العام 2019 "خيال مآتة"، وهو الفيلم الذي كان من تأليف الكاتب هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير للمرة الأولى.
ويشارك حلمي في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أهمهم سيد رجب وروبي وعمرو عبد الجليل وأحمد مالك ونسرين أمين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала