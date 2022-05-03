https://arabic.sputniknews.com/20220503/أحمد-حلمي-يتصدر-قائمة-الإيرادات-في-ثاني-أيام-العيد-1061824701.html

أحمد حلمي يتصدر قائمة الإيرادات في ثاني أيام العيد

أحمد حلمي يتصدر قائمة الإيرادات في ثاني أيام العيد

تصدر الفنان المصري أحمد حلمي، اليوم الثلاثاء، قائمة إيرادات الأفلام خلال موسم عيد الفطر السينمائي 2022، وذلك لليوم الثاني على التوالي. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T19:59+0000

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وذكرت صحيفة الوطن، مساء اليوم الثلاثاء، أن فيلم "واحد تاني" لأحمد حلمي، حقق أعلى إيرادات في أول أيام العيد تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه، هو ما يرفع إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومي عيد الفطر إلى 6 ملايين جنيه.وأكدت الصحيفة أن إجمالي إيرادات الأفلام المصرية في أول أيام عيد الفطر المبارك قد ارتفعت إلى 10 ملايين و885 ألف جنيه، حيث جاء الفيلم الذي يجمع بين أحمد السقا ومنى زكي "العنكبوت" في المركز الثاني، بعدما حقق 3 ملايين و623 ألف جنيه، ليصل بذلك ما حققه الفيلم 4 ملايين جنيه.وجاء فيلم "زومبي" في المركز الثالث بـ مليونين و217 ألف، حيث لم يحقق أمس سوى 118 ألف جنيه.وكان الفنان المصري، أحمد حلمي، قد طرح خلال الساعات القليلة الماضية، أغنية الفيلم وهي "الحركة دي"، حيث حققت الأغنية في ساعات قليلة مشاهدات عالية وصلت إلى مليون مشاهدة على "يوتيوب" في فترة لم تتخط الـ 10 ساعات.ويشار إلى أن الفيلم الحالي لأحمد حلمي وهو "واحد تاني" يعد عودة قوية له للسينما وذلك بعد غياب قارب الـ 3 سنوات، منذ آخر أعماله في العام 2019 "خيال مآتة"، وهو الفيلم الذي كان من تأليف الكاتب هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير للمرة الأولى.ويشارك حلمي في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أهمهم سيد رجب وروبي وعمرو عبد الجليل وأحمد مالك ونسرين أمين.

https://arabic.sputniknews.com/20210816/أحمد-حلمي-يكشف-عن-صدفة-جمعت-بين-3-من-أفلامه-1049856037.html

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