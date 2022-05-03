https://arabic.sputniknews.com/20220503/إيران-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-اتخاذ-خطوات-جادة-نحو-مبادرة-سياسية-1061823040.html

إيران تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو مبادرة سياسية

إيران تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو مبادرة سياسية

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ونظیره الإيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، ضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T17:40+0000

2022-05-03T17:40+0000

2022-05-03T17:40+0000

العالم

إيران

إيرلندا

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بحث الجانبان العديد من القضايا الدولية وعلى رأسها مفاوضات فيينا، حيث أكد أمير عبد اللهيان على أن إيران ستعمل للتوصل إلى اتفاق نهائي، داعيا الولایات المتحدة الأمریكیة إلی اتخاذ خطوات جادة نحو مبادرة سياسية وإصلاح الخطأ غير القانوني الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب حيال الملف النووي.وفي الشأن الأوكراني، قال وزير الخارجية الإيراني: "لقد نقلت حتى الآن رسالتين من وزير الخارجية الأوكراني إلى نظيره الروسي. أننا نعارض الحرب وتشريد الناس سواء في أوكرانيا واليمن وفلسطين وأفغانستان وسائر مناطق العالم، ونعتقد أنه يجب التحرك في مسار الحلول السياسية من أجل تحقيق السلام والأمن المستدام".وأعرب عن شكره لزيارة نظیره الإيرلندي إلى طهران، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية وفضلا عن المبادرات السياسية، أثبتت مرارا وبشكل عملي أنها تتحلی بالإرادة اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في مفاوضات فيينا الرامية لإلغاء الحظر".من جانبه، قال كوفيني، إن إيرلندا تشعر بالقلق حيال ما يشهده العالم من توترات دولية بسبب الحرب في أوكرانيا، فيما اعتبر بأن ما تقدمه إيران من مبادرات سياسية تتعلق بسير عملية المفاوضات، أمر يستحق الثناء، مؤكدا على أهمية إيجاد اتفاق يرضي جميع الأطراف، وأن بلاده ستقدم كل ما يلزم من أجل خفض التوترات على الساحة الدولية والتوصل إلى الاتفاق المنشود في مفاوضات فيينا.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت في وقت سابق اليوم، جاهزية اتفاق فيينا وأنه في انتظار التوقيع، لكن الولایات المتحدة الأمریكیة أوقفت المفاوضات.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/إيران-تتهم-أمريكا-بوقف-مفاوضات-فيينا-وتقول-إن-الاتفاق-النووي-جاهز-للتوقيع-1061807230.html

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