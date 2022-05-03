https://arabic.sputniknews.com/20220503/إيقاف-محاولة-هجوم-إرهابي-في-بريدنيستروفيه-صور-1061817371.html

إيقاف محاولة هجوم إرهابي في بريدنيستروفيه... صور

إيقاف محاولة هجوم إرهابي في بريدنيستروفيه... صور

ذكرت قناة بريدنيستروفيه التلفزيونية "تسف"، اليوم الثلاثاء، إنه تم منع محاولة هجوم إرهابي بمساعدة طائرة دون طيار في الليلة الماضية، على مركز راديو "ماياك" في... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T13:33+0000

2022-05-03T13:33+0000

2022-05-03T13:37+0000

العالم

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وتابعت القناة: "اليوم في الساعة الثانية صباحا كانت هناك محاولة ثانية لتخريب مركز "ماياك" للتلفزيون والإذاعة. تم تحييد طائرة دون طيار وضبط مواد مع 2 كيلوغرام من البلاستيدات وحاوية تحتوي 5 لتر مع خليط حارق وعبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، باستخدام إشارة لاسلكية".من الملاحظ أنه بمساعدة طائرة دون طيار، كانت هناك خطة لتفجير المبنى، وهذا من شأنه تعطيل مركز الراديو تماما.وأعلنت وزارة داخلية جمهورية بريدنيستروفيه، يوم الثلاثاء الماضي، عن وقوع انفجارين في بلدة ماياك بمنطقة غريغوريوبول، وتعطل جراء ذلك اثنين من هوائيات المركز الإذاعي، التي تقوي إرسال إذاعة روسيا.إلى ذلك رأى المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تهديد مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، أليكسي أريستوفيتش، بالاستيلاء على بريدنيستروفيه أمر استفزازي للغاية.هذا وأعلنت بريدنيستروفيه استقلالها، عام 1990؛ وكانت المنطقة تابعة آنذاك إلى جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية.وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه، إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992، علما أن أكثر من 60 في المئة من سكان بريدنيستروفيه، ينتمون إلى القوميتين الروسية والأوكرانية.وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا، خوفا من انضمام هذه الدولة إلى رومانيا، عام 1992.وبعد محاولات فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل الأزمة بالقوة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج سيطرة كيشيناو، عملياً.

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العالم