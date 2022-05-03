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https://arabic.sputniknews.com/20220503/الدفاع-الروسية-تعرض-لأول-مرة-هجوم-طائرة-سو-24-من-ارتفاع-منخفض-للغاية-في-أوكرانيافيديو-1061808422.html
الدفاع الروسية تعرض لأول مرة هجوم طائرة "سو-24" من ارتفاع منخفض للغاية في أوكرانيا...فيديو
الدفاع الروسية تعرض لأول مرة هجوم طائرة "سو-24" من ارتفاع منخفض للغاية في أوكرانيا...فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأداء قاذفة روسية من طراز "سو 24 إم" في الخطوط الأمامية لمواقع أوكرانية من ارتفاع منخفض للغاية، ولم يتم عرض مثل هذه... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T07:21+0000
2022-05-03T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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يُظهر مقطع الفيديو طائرة"Su-24M" وهي تحلق على مستوى منخفض بسرعة عالية. ثم تبدأ بإسقاط القنابل على أهدافها وإطلاق المصائد الحرارية، تلا ذلك سلسلة من الانفجارات على الأرض.تم تصميم "Su-24M" لتكون قادرة على اختراق مواقع العدو ومهاجمتها من على ارتفاع منخفض للغاية بسرعة تفوق سرعة الصوت.وبحسب الوكالة، فقد تم توجيه الضربة إلى مواقع محصنة مموهة للقوات الأوكرانية. وقالت الوزارة إن "قصف المباني المحصنة تم بعد مناورة حرة من ارتفاع منخفض للغاية".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061806772.html
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الدفاع الروسية تعرض لأول مرة هجوم طائرة "سو-24" من ارتفاع منخفض للغاية في أوكرانيا...فيديو

07:21 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 07:24 GMT 03.05.2022)
© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik
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عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأداء قاذفة روسية من طراز "سو 24 إم" في الخطوط الأمامية لمواقع أوكرانية من ارتفاع منخفض للغاية، ولم يتم عرض مثل هذه اللقطات في ظروف قتالية حقيقية من قبل.
يُظهر مقطع الفيديو طائرة"Su-24M" وهي تحلق على مستوى منخفض بسرعة عالية. ثم تبدأ بإسقاط القنابل على أهدافها وإطلاق المصائد الحرارية، تلا ذلك سلسلة من الانفجارات على الأرض.
تم تصميم "Su-24M" لتكون قادرة على اختراق مواقع العدو ومهاجمتها من على ارتفاع منخفض للغاية بسرعة تفوق سرعة الصوت.
وبحسب الوكالة، فقد تم توجيه الضربة إلى مواقع محصنة مموهة للقوات الأوكرانية. وقالت الوزارة إن "قصف المباني المحصنة تم بعد مناورة حرة من ارتفاع منخفض للغاية".
مروحيات مي-8 ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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