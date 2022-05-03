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الكاظمي: الصحافة الحرة ضمان لباقي الحريات في العراق
الكاظمي: الصحافة الحرة ضمان لباقي الحريات في العراق
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، أن الصحافة الحرة في البلاد تمثل الضامن لبقية الحريات. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T15:38+0000
2022-05-03T15:38+0000
العالم العربي
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وجدد رئيس الوزراء العراقي في تغريدة له على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيده ضرورة وجود صحافة حرة في بلاده، مبينا أن الإعلام الحر والموضوعي يسهم في بناء بلاده.ويحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام، طبقا لاعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.وتسعى "اليونسكو" خلال هذا اليوم من كل عام لتذكير الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، وضرورة الوقوف إلى جانب وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها، كما يعد فرصة لإحياء ذكرى الصحفيين الذين قدموا أرواحهم خلال ممارسة مهنتهم ودورهم الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/في-يومها-العالمي-لماذا-تحتل-الدول-العربية-مراتب-متأخرة-في-حرية-الصحافة؟-1061814773.html
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العالم العربي

الكاظمي: الصحافة الحرة ضمان لباقي الحريات في العراق

15:38 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، أن الصحافة الحرة في البلاد تمثل الضامن لبقية الحريات.
وجدد رئيس الوزراء العراقي في تغريدة له على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيده ضرورة وجود صحافة حرة في بلاده، مبينا أن الإعلام الحر والموضوعي يسهم في بناء بلاده.
وقال الكاظمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع": "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد التأكيد على أن صحافتنا الحرّة هي ضمان لبقية الحريات وأن الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يسهم في بناء العراق الذي نطمح له، على أمل بأن تكون صحافتنا دليل الناس إلى الحقيقة، ‏ونستذكر بهذا اليوم بإجلال شهداء الكلمة الصادقة".
ويحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام، طبقا لاعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.
في يومها العالمي.. لماذا تحتل الدول العربية مراتب متأخرة في حرية الصحافة؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
في يومها العالمي... لماذا تحتل الدول العربية مراتب متأخرة في حرية الصحافة؟
11:47 GMT
وتسعى "اليونسكو" خلال هذا اليوم من كل عام لتذكير الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، وضرورة الوقوف إلى جانب وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها، كما يعد فرصة لإحياء ذكرى الصحفيين الذين قدموا أرواحهم خلال ممارسة مهنتهم ودورهم الاجتماعي.
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