https://arabic.sputniknews.com/20220503/الكاظمي-الصحافة-الحرة-ضمان-لباقي-الحريات-في-العراق-1061820930.html

الكاظمي: الصحافة الحرة ضمان لباقي الحريات في العراق

الكاظمي: الصحافة الحرة ضمان لباقي الحريات في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، أن الصحافة الحرة في البلاد تمثل الضامن لبقية الحريات. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T15:38+0000

2022-05-03T15:38+0000

2022-05-03T15:38+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2459:1384_1920x0_80_0_0_0e9833cabca4a6debe9edede3a672e19.jpg

وجدد رئيس الوزراء العراقي في تغريدة له على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيده ضرورة وجود صحافة حرة في بلاده، مبينا أن الإعلام الحر والموضوعي يسهم في بناء بلاده.ويحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام، طبقا لاعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.وتسعى "اليونسكو" خلال هذا اليوم من كل عام لتذكير الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، وضرورة الوقوف إلى جانب وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها، كما يعد فرصة لإحياء ذكرى الصحفيين الذين قدموا أرواحهم خلال ممارسة مهنتهم ودورهم الاجتماعي.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/في-يومها-العالمي-لماذا-تحتل-الدول-العربية-مراتب-متأخرة-في-حرية-الصحافة؟-1061814773.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي