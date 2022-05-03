https://arabic.sputniknews.com/20220503/حركة-الشباب-الصومالية-تعلن-السيطرة-على-معسكر-تابع-للاتحاد-الأفريقي-بعد-معركة-شرسة-1061808830.html
حركة "الشباب" الصومالية تعلن السيطرة على معسكر تابع للاتحاد الأفريقي بعد "معركة شرسة"
حركة "الشباب" الصومالية تعلن السيطرة على معسكر تابع للاتحاد الأفريقي بعد "معركة شرسة"
نفذت حركة الشباب الصومالية هجوما بسيارة ملغومة وأسلحة على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة شبيلي في وسط البلاد. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T07:34+0000
2022-05-03T07:34+0000
2022-05-03T07:34+0000
الصومال
العالم العربي
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وقال شيخ قبيلة يدعى محمد نور لوكالة رويترز: "أيقظنا دوي انفجارات ضخمة في وقت مبكر صباحا. كانت الانفجارات في قاعدة بعثة الاتحاد الأفريقي وأعقبها تبادل كثيف لإطلاق النار".وأعلنت الحركة التي تقاتل منذ سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية لتحكم على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، مسؤوليتها عن الهجوم.ونفذت حركة الشباب بصورة متكررة تفجيرات وشنت هجمات بالأسلحة النارية في مقديشو وأماكن أخرى ضمن حربها ضد الحكومة المركزية في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-7-عناصر-من-حركة-الشباب-في-عملية-أمنية-للجيش-الصومالي--1060799237.html
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الصومال, العالم العربي
حركة "الشباب" الصومالية تعلن السيطرة على معسكر تابع للاتحاد الأفريقي بعد "معركة شرسة"
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نفذت حركة الشباب الصومالية هجوما بسيارة ملغومة وأسلحة على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة شبيلي في وسط البلاد.
وقال شيخ قبيلة يدعى محمد نور لوكالة رويترز
: "أيقظنا دوي انفجارات ضخمة في وقت مبكر صباحا. كانت الانفجارات في قاعدة بعثة الاتحاد الأفريقي وأعقبها تبادل كثيف لإطلاق النار".
وأعلنت الحركة التي تقاتل منذ سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية لتحكم على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت في بيان: "المجاهدون شنوا قبل الفجر غارة على قاعدة عسكرية لبعثة الاتحاد الأفريقي في البارف في منطقة شبيلي الوسطى، بعد معركة شرسة، تمكن المجاهدون من اجتياح القاعدة وهم يسيطرون الآن بشكل كامل على القاعدة العسكرية بأسرها".
ونفذت حركة الشباب بصورة متكررة تفجيرات وشنت هجمات بالأسلحة النارية
في مقديشو وأماكن أخرى ضمن حربها ضد الحكومة المركزية في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.