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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220503/روسيا-تمويل-الولايات-المتحدة-للبرامج-البيولوجية-في-أوكرانيا-تجاوز-224-مليون-دولار-1061806650.html
روسيا: تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا تجاوز 224 مليون دولار
روسيا: تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا تجاوز 224 مليون دولار
أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التمويل الأمريكي للبرامج البيولوجية في أوكرانيا تجاوز 224 مليون دولار منذ عام 2005. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T05:25+0000
2022-05-03T05:25+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاءت هذه التصريحات على لسان مدير لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، خلال مقابلة خاصة مع قناة "آر تي"، قال فيها إن واشنطن مولت مشاريع بيولوجية بملايين الدولارات". وأشار باستريكين إلى أن لجنة التحقيق تقوم بالتحقيق في قضية جنائية لتطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل، بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية، إلى جانب منظمات أخرى ذات صلة بها.وفي وقت سابق، قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، في 6 نيسان/أبريل، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إن "الولايات المتحدة تبني إمكاناتها العسكرية البيولوجية مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية".وقال كيريلوف: "عبر استغلال الثغرات في التشريعات الدولية، تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على تعزيز إمكاناتها البيولوجية العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".ونقلاً عن بيانات وزارة الخارجية الصينية، أشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يشرف اليوم على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد.
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روسيا: تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا تجاوز 224 مليون دولار

05:25 GMT 03.05.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIهجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية
هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التمويل الأمريكي للبرامج البيولوجية في أوكرانيا تجاوز 224 مليون دولار منذ عام 2005.
وجاءت هذه التصريحات على لسان مدير لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، خلال مقابلة خاصة مع قناة "آر تي"، قال فيها إن واشنطن مولت مشاريع بيولوجية بملايين الدولارات".
وأشار باستريكين إلى أن لجنة التحقيق تقوم بالتحقيق في قضية جنائية لتطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل، بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية، إلى جانب منظمات أخرى ذات صلة بها.
وفي وقت سابق، قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، في 6 نيسان/أبريل، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إن "الولايات المتحدة تبني إمكاناتها العسكرية البيولوجية مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية".
وقال كيريلوف: "عبر استغلال الثغرات في التشريعات الدولية، تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على تعزيز إمكاناتها البيولوجية العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".

ونقلاً عن بيانات وزارة الخارجية الصينية، أشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يشرف اليوم على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد.
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