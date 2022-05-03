https://arabic.sputniknews.com/20220503/مدير-ناسا-روسيا-لن-تنسحب-من-مشروع-محطة-الفضاء-الدولية-1061820659.html

مدير "ناسا": روسيا لن تنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية

مدير "ناسا": روسيا لن تنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية

نفى مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تغادر مشروع محطة الفضاء الدولية (ISS)، مشيرًا إلى أنه لا شيء يمكن أن يؤدي إلى... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T15:29+0000

2022-05-03T15:29+0000

2022-05-03T15:29+0000

العالم

ناسا

روسيا

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واشنطن – سبوتنيك. وقال نيلسون في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "إنهم (الروس) لن ينسحبوا"، وتابع: "لقد كانت هناك عناوين مضللة نشرت مؤخرا خلال الأيام الأخيرة، إذا قرأت المقالات، فستجد شيئًا آخر من التصريحات التي أدلى بها أشخاص في روس كوسموس (وكالة الفضاء الروسية)".وأعرب عن ثقته في أن التعاون في برنامج محطة الفضاء الدولية مستحيل دون الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدا: "لا أرى شيئا قد قطع تلك العلاقة المهنية".وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قد أكدت في فبراير/شباط الماضي، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/ناسا-العقوبات-لن-تؤثر-على-التعاون-مع-روسيا-في-محطة-الفضاء-الدولية-1059130728.html

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العالم, ناسا, روسيا