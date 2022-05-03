https://arabic.sputniknews.com/20220503/مدير-ناسا-روسيا-لن-تنسحب-من-مشروع-محطة-الفضاء-الدولية-1061820659.html
مدير "ناسا": روسيا لن تنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية
مدير "ناسا": روسيا لن تنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية
نفى مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تغادر مشروع محطة الفضاء الدولية (ISS)، مشيرًا إلى أنه لا شيء يمكن أن يؤدي إلى... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T15:29+0000
2022-05-03T15:29+0000
2022-05-03T15:29+0000
العالم
ناسا
روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال نيلسون في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "إنهم (الروس) لن ينسحبوا"، وتابع: "لقد كانت هناك عناوين مضللة نشرت مؤخرا خلال الأيام الأخيرة، إذا قرأت المقالات، فستجد شيئًا آخر من التصريحات التي أدلى بها أشخاص في روس كوسموس (وكالة الفضاء الروسية)".وأعرب عن ثقته في أن التعاون في برنامج محطة الفضاء الدولية مستحيل دون الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدا: "لا أرى شيئا قد قطع تلك العلاقة المهنية".وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قد أكدت في فبراير/شباط الماضي، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/ناسا-العقوبات-لن-تؤثر-على-التعاون-مع-روسيا-في-محطة-الفضاء-الدولية-1059130728.html
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العالم, ناسا, روسيا
مدير "ناسا": روسيا لن تنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية
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نفى مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تغادر مشروع محطة الفضاء الدولية (ISS)، مشيرًا إلى أنه لا شيء يمكن أن يؤدي إلى قطع التعاون بين البلدين في مجال الفضاء.
واشنطن – سبوتنيك. وقال نيلسون في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "إنهم (الروس) لن ينسحبوا"، وتابع: "لقد كانت هناك عناوين مضللة نشرت مؤخرا خلال الأيام الأخيرة، إذا قرأت المقالات، فستجد شيئًا آخر من التصريحات التي أدلى بها أشخاص في روس كوسموس (وكالة الفضاء الروسية)".
وأعرب عن ثقته في أن التعاون في برنامج محطة الفضاء الدولية مستحيل دون الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدا: "لا أرى شيئا قد قطع تلك العلاقة المهنية".
وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قد أكدت في فبراير/شباط الماضي، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية.