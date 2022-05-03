https://arabic.sputniknews.com/20220503/مصادر-إسرائيلية-تكشف-عن-أول-زيارة-متوقعة-للرئيس-بايدن-إلى-الشرق-الأوسط-1061815510.html
مصادر إسرائيلية تكشف عن أول زيارة متوقعة للرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط
مصادر إسرائيلية تكشف عن أول زيارة متوقعة للرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط
ناقش البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فكرة عقد اجتماع لزعماء المنطقة كجزء من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط، والتي من... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T12:15+0000
2022-05-03T12:15+0000
2022-05-03T12:15+0000
العالم
البيت الأبيض
جو بايدن
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102406/29/1024062907_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_f095c578f9f5ebdd5ae859fa8c81e198.jpg
وأشار مسؤولان إسرائيليان إلى أن أهمية الاجتماع تأتي كتأكيد على التزام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في وقت يُنظر فيه إلى أن أمريكا تستعد للانسحاب من المنطقة، بحسب موقع "أكسيوس".وبحسب البيت الأبيض، كان بايدن قد قبل دعوة لزيارة إسرائيل خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في 24 أبريل/نيسان. كما أشارت المصادر إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا ونظيره الأمريكي جيك سوليفان ناقشا الزيارة القادمة خلال محادثات في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.وشدد المسؤولان الإسرائيليان على أن المناقشة كانت أولية للغاية، وليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيكون ممكنا، لكن المحادثات بشأن الموضوع مستمرة، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيزور دولا أخرى في المنطقة.وكان فريق من البيت الأبيض وصل إلى إسرائيل، يوم الاثنين، لبدء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الإعداد للزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/إسرائيل-تكشف-لأول-مرة-عن-مقتل-أحد-جنودها-في-عمق-الأراضي-السورية-1061811377.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102406/29/1024062907_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_5db2390c509487a7c5779be08759c5b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البيت الأبيض, جو بايدن, اسرائيل
مصادر إسرائيلية تكشف عن أول زيارة متوقعة للرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط
تابعنا عبر
ناقش البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فكرة عقد اجتماع لزعماء المنطقة كجزء من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تتم في نهاية يونيو/حزيران.
وأشار مسؤولان إسرائيليان إلى أن أهمية الاجتماع تأتي كتأكيد على التزام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في وقت يُنظر فيه إلى أن أمريكا تستعد للانسحاب من المنطقة، بحسب موقع "أكسيوس
".
وبحسب البيت الأبيض، كان بايدن قد قبل دعوة لزيارة إسرائيل خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في 24 أبريل/نيسان. كما أشارت المصادر إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا ونظيره الأمريكي جيك سوليفان ناقشا الزيارة القادمة خلال محادثات في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.
وشدد المسؤولان الإسرائيليان على أن المناقشة كانت أولية للغاية، وليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيكون ممكنا، لكن المحادثات بشأن الموضوع مستمرة، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيزور دولا أخرى في المنطقة.
وكان فريق من البيت الأبيض وصل إلى إسرائيل، يوم الاثنين، لبدء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الإعداد للزيارة.