https://arabic.sputniknews.com/20220503/مصادر-إسرائيلية-تكشف-عن-أول-زيارة-متوقعة-للرئيس-بايدن-إلى-الشرق-الأوسط-1061815510.html

مصادر إسرائيلية تكشف عن أول زيارة متوقعة للرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط

مصادر إسرائيلية تكشف عن أول زيارة متوقعة للرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط

ناقش البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فكرة عقد اجتماع لزعماء المنطقة كجزء من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط، والتي من... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T12:15+0000

2022-05-03T12:15+0000

2022-05-03T12:15+0000

العالم

البيت الأبيض

جو بايدن

اسرائيل

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وأشار مسؤولان إسرائيليان إلى أن أهمية الاجتماع تأتي كتأكيد على التزام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في وقت يُنظر فيه إلى أن أمريكا تستعد للانسحاب من المنطقة، بحسب موقع "أكسيوس".وبحسب البيت الأبيض، كان بايدن قد قبل دعوة لزيارة إسرائيل خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في 24 أبريل/نيسان. كما أشارت المصادر إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا ونظيره الأمريكي جيك سوليفان ناقشا الزيارة القادمة خلال محادثات في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.وشدد المسؤولان الإسرائيليان على أن المناقشة كانت أولية للغاية، وليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيكون ممكنا، لكن المحادثات بشأن الموضوع مستمرة، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيزور دولا أخرى في المنطقة.وكان فريق من البيت الأبيض وصل إلى إسرائيل، يوم الاثنين، لبدء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الإعداد للزيارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/إسرائيل-تكشف-لأول-مرة-عن-مقتل-أحد-جنودها-في-عمق-الأراضي-السورية-1061811377.html

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