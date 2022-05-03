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أردوغان: نخطط لإعادة مليون لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا
أردوغان: نخطط لإعادة مليون لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، وبالتحديد إلى المناطق التي يسيطر عليها... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T09:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أردوغان في كلمة مسجلة خلال فعالية تشهد تسليم منازل بناها الهلال الأحمر التركي في إدلب السورية: "نعد خطة لعودة مليون سوري إلى بلادهم بشكل طوعي".وتابع الرئيس التركي: "سننفذ الخطة بالتعاون مع المجالس المحلية في 13 منطقة في مقدمتها أعزاز وجرابلس وتل أبيض".كما أشار أردوغان إلى أن نحو نصف مليون سوري عادوا إلى "المناطق الآمنة" في بلدهم منذ عام 2016 حتى الآن، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/سوريا-تعلق-لأول-مرة-على-أنباء-تبادل-رسائل-مع-تركيا-وتقارب-بين-الأسد-وأردوغان-1060938091.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

أردوغان: نخطط لإعادة مليون لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا

09:51 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 03.05.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، وبالتحديد إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي شمالي البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال أردوغان في كلمة مسجلة خلال فعالية تشهد تسليم منازل بناها الهلال الأحمر التركي في إدلب السورية: "نعد خطة لعودة مليون سوري إلى بلادهم بشكل طوعي".

وتابع الرئيس التركي: "سننفذ الخطة بالتعاون مع المجالس المحلية في 13 منطقة في مقدمتها أعزاز وجرابلس وتل أبيض".
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كما أشار أردوغان إلى أن نحو نصف مليون سوري عادوا إلى "المناطق الآمنة" في بلدهم منذ عام 2016 حتى الآن، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا.
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