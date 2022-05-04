https://arabic.sputniknews.com/20220504/أوبك-تعقد-اجتماعها-الخميس-لاتخاذ-قرار-بشأن-سياسة-الإنتاج-1061858584.html
"أوبك+" تعقد اجتماعها الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج
"أوبك+" تعقد اجتماعها الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج
تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" اجتماعاً اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط لشهر حزيران/ يونيو، والمقررة بزيادة... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T23:05+0000
2022-05-04T23:05+0000
2022-05-04T23:05+0000
أوبك
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موسكو - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يعقد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية لأوبك + اجتماعهم أولا عند الساعة 14.00 بتوقيت موسكو، وبناءً على تحليل لسوق النفط، سيقدمون توصية بشأن معايير إضافية لاتفاقية الحد من الإنتاج.بعد ذلك، في شكل مؤتمر عبر الفيديو، سيبدأ اجتماع لجميع رؤساء وفود الحلف، والذي سيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مصير الإنتاج لشهر يونيو.وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك" في أوبك، من المتوقع عقد كلا الاجتماعين بسرعة، حيث في المرة السابقة، استغرق الأمر من رؤساء الوفود 10 دقائق فقط لاتخاذ قرار بشأن معايير الاتفاقية لشهر مايو (تمت الموافقة على زيادة مخططة في الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا)، واستمر اجتماع لجنة الرقابة الوزارية للتحالف قبل ذلك نحو عشرين دقيقة.وفي السياق أفادت رويترز نقلاً عن مندوبين في التحالف لم تسمهم، قولهم، بأنه على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المستمرة والمناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط والمنتجات النفطية الروسية، فمن المرجح أن تستمر دول أوبك + في اتباع المسار المخطط له مسبقًا لزيادة الإنتاج.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/أوبك-تكشف-حجم-الزيادة-في-أسعار-النفط-خلال-شهر-مارس-1061126764.html
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أوبك
"أوبك+" تعقد اجتماعها الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج
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تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" اجتماعاً اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط لشهر حزيران/ يونيو، والمقررة بزيادة قدرها 432 ألف برميل يوميًا.
موسكو - سبوتنيك
. ومن المتوقع أن يعقد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية لأوبك + اجتماعهم أولا عند الساعة 14.00 بتوقيت موسكو، وبناءً على تحليل لسوق النفط، سيقدمون توصية بشأن معايير إضافية لاتفاقية الحد من الإنتاج.
بعد ذلك، في شكل مؤتمر عبر الفيديو، سيبدأ اجتماع لجميع رؤساء وفود الحلف، والذي سيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مصير الإنتاج لشهر يونيو.
وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك" في أوبك، من المتوقع عقد كلا الاجتماعين بسرعة، حيث في المرة السابقة، استغرق الأمر من رؤساء الوفود 10 دقائق فقط لاتخاذ قرار بشأن معايير الاتفاقية لشهر مايو (تمت الموافقة على زيادة مخططة في الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا)، واستمر اجتماع لجنة الرقابة الوزارية للتحالف قبل ذلك نحو عشرين دقيقة.
وفي السياق أفادت رويترز نقلاً عن مندوبين في التحالف لم تسمهم، قولهم، بأنه على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المستمرة والمناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط والمنتجات النفطية الروسية، فمن المرجح أن تستمر دول أوبك +
في اتباع المسار المخطط له مسبقًا لزيادة الإنتاج.