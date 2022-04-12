https://arabic.sputniknews.com/20220412/أوبك-تكشف-حجم-الزيادة-في-أسعار-النفط-خلال-شهر-مارس-1061126764.html
"أوبك" تكشف حجم الزيادة في أسعار النفط خلال شهر مارس
"أوبك" تكشف حجم الزيادة في أسعار النفط خلال شهر مارس
كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حجم الزيادة في أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي بسبب التوترات التي يشهدها العالم على خلفية الأوضاع في أوكرانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:19+0000
2022-04-12T15:19+0000
2022-04-12T15:19+0000
اقتصاد
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ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" الكويتية، مشيرة إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط أعلنت ذلك، اليوم الثلاثاء، وقالت إن النفط الخام وخامات "أوبك" سجلت زيادة تصل إلى 20 دولارا للبرميل خلال شهر مارس/ آذار الماضي.ولفتت إلى أن الزيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي بسبب ما وصفته بـ "التوترات الجيوسياسية المتصاعدة" للعملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.جاء ذلك في التقرير الشهري للمنظمة، الذي أوضح أن أسعار العقود الآجلة للنفط شهدت تقلبات عالية بسبب تقلبات في عمليات العرض والطلب على النفط على المدى القصير.ولفتت إلى أن سعر سلة أوبك المرجعية زاد بأكثر من 19 دولارا أو أكثر من 20 في المئة ليستقر عند 113 دولارا للبرميل تقريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الاتحاد-الأوروبي-يعقد-اجتماعا-مشتركا-مع-أوبك-وسط-دعوات-لزيادة-إنتاج-النفط-1061089173.html
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد, أخبار العالم الآن
"أوبك" تكشف حجم الزيادة في أسعار النفط خلال شهر مارس
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كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حجم الزيادة في أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي بسبب التوترات التي يشهدها العالم على خلفية الأوضاع في أوكرانيا.
ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" الكويتية، مشيرة إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط
أعلنت ذلك، اليوم الثلاثاء، وقالت إن النفط الخام وخامات "أوبك" سجلت زيادة تصل إلى 20 دولارا للبرميل خلال شهر مارس/ آذار الماضي.
ولفتت إلى أن الزيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي بسبب ما وصفته بـ "التوترات الجيوسياسية المتصاعدة" للعملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.
جاء ذلك في التقرير الشهري للمنظمة، الذي أوضح أن أسعار العقود الآجلة للنفط شهدت تقلبات عالية بسبب تقلبات في عمليات العرض والطلب على النفط
على المدى القصير.
ولفتت إلى أن سعر سلة أوبك
المرجعية زاد بأكثر من 19 دولارا أو أكثر من 20 في المئة ليستقر عند 113 دولارا للبرميل تقريبا.