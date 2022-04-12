عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/أوبك-تكشف-حجم-الزيادة-في-أسعار-النفط-خلال-شهر-مارس-1061126764.html
"أوبك" تكشف حجم الزيادة في أسعار النفط خلال شهر مارس
"أوبك" تكشف حجم الزيادة في أسعار النفط خلال شهر مارس
كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حجم الزيادة في أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي بسبب التوترات التي يشهدها العالم على خلفية الأوضاع في أوكرانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:19+0000
2022-04-12T15:19+0000
اقتصاد
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1049137360_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_c4c2c1bb05c96547261f0a9208c5742e.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" الكويتية، مشيرة إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط أعلنت ذلك، اليوم الثلاثاء، وقالت إن النفط الخام وخامات "أوبك" سجلت زيادة تصل إلى 20 دولارا للبرميل خلال شهر مارس/ آذار الماضي.ولفتت إلى أن الزيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي بسبب ما وصفته بـ "التوترات الجيوسياسية المتصاعدة" للعملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.جاء ذلك في التقرير الشهري للمنظمة، الذي أوضح أن أسعار العقود الآجلة للنفط شهدت تقلبات عالية بسبب تقلبات في عمليات العرض والطلب على النفط على المدى القصير.ولفتت إلى أن سعر سلة أوبك المرجعية زاد بأكثر من 19 دولارا أو أكثر من 20 في المئة ليستقر عند 113 دولارا للبرميل تقريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الاتحاد-الأوروبي-يعقد-اجتماعا-مشتركا-مع-أوبك-وسط-دعوات-لزيادة-إنتاج-النفط-1061089173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1049137360_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_0feca974399699cc8ccb8239f7f47fe6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار العالم الآن

"أوبك" تكشف حجم الزيادة في أسعار النفط خلال شهر مارس

15:19 GMT 12.04.2022
© REUTERS / DADO RUVICأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
تابعنا عبرTelegram
كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حجم الزيادة في أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي بسبب التوترات التي يشهدها العالم على خلفية الأوضاع في أوكرانيا.
ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" الكويتية، مشيرة إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط أعلنت ذلك، اليوم الثلاثاء، وقالت إن النفط الخام وخامات "أوبك" سجلت زيادة تصل إلى 20 دولارا للبرميل خلال شهر مارس/ آذار الماضي.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا مشتركا مع "أوبك" وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط
أمس, 16:06 GMT
ولفتت إلى أن الزيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي بسبب ما وصفته بـ "التوترات الجيوسياسية المتصاعدة" للعملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.
جاء ذلك في التقرير الشهري للمنظمة، الذي أوضح أن أسعار العقود الآجلة للنفط شهدت تقلبات عالية بسبب تقلبات في عمليات العرض والطلب على النفط على المدى القصير.
ولفتت إلى أن سعر سلة أوبك المرجعية زاد بأكثر من 19 دولارا أو أكثر من 20 في المئة ليستقر عند 113 دولارا للبرميل تقريبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала